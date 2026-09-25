'33세' 이미주, 온 세상이 도와주는 결혼..."나 진짜 결혼 못하면 바보"

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[스포츠조선 정안지 기자]이미주(33)가 한복 디자이너 박술녀에게 뜻밖의 결혼 잔소리를 들었다.

25일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 "갸루, 왕홍보다 한복"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이미주는 한국의 아름다움을 알리기 위해 48년 차 한복 디자이너 박술녀를 찾아갔다. 이미주는 "러블리즈 데뷔 초 때 한복 해주셨다"라며 박술녀와의 과거 인연을 떠올렸다.

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잠시 후 박술녀를 만난 이미주는 반갑게 인사를 건넸고, 박술녀는 "나는 20대로 기억을 했다. 모습은 20대인데, 어느새 30대더라"면서 이미주의 나이를 언급했다. 그러더니 갑자기 "짝을 찾아야 할 거 같다"라면서 결혼 이야기를 꺼냈다.

시작부터 명절 분위기를 풍기는 대화가 이어졌고, 예상치 못한 결혼 언급에 이미주는 당황한 표정을 지었다.

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박술녀는 "때가 있다. 내가 33살에 결혼했다"라고 하자, 이를 들은 이미주는 "진짜 때가 왔다"라고 답해 웃음을 안겼다.

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결혼 이야기는 여기서 끝나지 않았다. 박술녀는 "여자가 경제 활동을 하면 골프도 치고 하지 않나. 일하는 여자의 남편은 물욕이 없고 박학다식해야 한다"라면서 "그래서 이렇게 예쁠 때 짝을 만났으면 좋겠다. 노력 안 하면 안 된다"라고 조언했다. 계속되는 결혼 이야기에 이미주는 "내 짝은 어디에 있나"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이후 이미주는 다양한 한복을 착용, 마음에 꼭 드는 한복을 발견했고, 박술녀는 또다시 결혼 이야기를 꺼냈다.

박술녀는 "하여튼 시집만 가면 내가 한복은 책임지기로 했다"라면서 누구보다 이미주의 결혼에 진심을 드러냈다.

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이를 들은 이미주는 "꼭 시집가겠다. 온 세상이 나를 이렇게 도와주는데 나 진짜 결혼 못하면 바보다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이를 들은 박술녀는 "너무 따지면 안 된다. 너무 높이 잡으면 안 된다"라면서 네버엔딩 명절 조언으로 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com