노윤서라고? 등근육 살아있네...청순 벗고 늘씬 비키니 자태

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 노윤서가 하와이에서 과감한 비키니 자태를 공개해 눈길을 끌었다.

노윤서는 25일 자신의 SNS를 통해 "1월의 하와이"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 지난 1월 하와이에서 여유로운 시간을 보내고 있는 노윤서의 모습이 담겼다.

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하와이의 아름다운 바다를 배경으로 사진을 촬영 중인 노윤서. 가만히 서 있는 모습만으로도 화보를 연상케 하는 분위기를 자아냈다.

특히 청순한 이미지로 사랑받아온 노윤서의 반전 스타일링이 시선을 사로잡았다. 홀터넥 비키니에 호피무늬 스커트를 매치해 색다른 매력을 드러낸 것.

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노윤서는 비키니 차림으로 바다를 배경으로 포즈를 취하며 매끈한 등라인과 늘씬한 자태를 선보여 시선을 집중시켰다.

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이와 함께 편안한 분위기의 일상 사진도 공개됐다. 옅은 미소를 띤 채 여유로운 시간을 보내는 모습에서 하와이에서의 힐링 가득한 순간이 고스란히 전해졌다.

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한편, 노윤서는 최근 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 출연했으며, 현재 tvN '언니네 산지직송3'에 출연 중이다.

anjee85@sportschosun.com