발톱 빠지고 피투성이 된 발…츠키, 풀마라톤 후 "죽는 건가 했다"

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[스포츠조선 정안지 기자]빌리 츠키가 프랑스 마라톤 풀코스 완주 당시 육체적 한계에 다다랐던 순간을 털어놨다.

25일 유튜브 채널 '야노시호 YanoShiho'에는 "간사이 동생 츠키랑 도쿄 회동"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 야노시호는 빌리 츠키가 앞서 MBC 예능 '극한84'를 통해 프랑스 메돈 마라톤에 도전해 풀코스 완주에 성공했던 이야기를 꺼냈다.

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츠키는 당시를 떠올리며 "죽는 건가 했다"라고 솔직한 후기를 전했다. 야노시호는 "난 절대 못 한다. 왜 한 거냐. 대단하다"라고 하자, 츠키는 "시켰다"라고 답해 웃음을 안겼다

야노시호는 당시 울던 츠키의 모습을 떠올렸고, 츠키는 "맞다. 마지막에 다리가 안 꾸겨져서 그대로 쓰러졌다"라며 신체적 한계에 도달했던 당시를 떠올렸다.

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특히 발 상태는 심각했다. 츠키는 "신발 벗었는데 발톱이 빠지니까 양말을 못 벗었다. 양말이 다 피였다"라며 "'나 뭐하고 있는 거냐'라면서 눈물이 나더라"며 당시의 솔직한 심정을 전했다.

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그럼에도 끝까지 포기하지 않고 풀코스를 완주한 츠키는 완주 후 새로운 감정을 느꼈다고 했다. 츠키는 "그래서 그걸 하고 뭐든지 할 수 있다고 생각했다"라고 말했다. 이를 들은 야노시호는 "진짜 감동 받았다"라며 츠키의 도전에 진심 어린 감탄을 보냈다.

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anjee85@sportschosun.com