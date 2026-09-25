[아시안게임] 한국 e스포츠 대전 격투게임 3인방, 일본과 금메달 다툰다

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한국 e스포츠가 대전 격투게임 종목에서 은메달을 확보했다.

한국은 25일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 대전 격투게임 종목 4강전에서 사우디아라비아를 3대1로 꺾으며 결승에 진출, 개최국이자 우승후보인 일본과 26일 같은 장소에서 금메달을 다투게 됐다.

이번 대회에서 e스포츠 대전 격투게임 종목은 '킹 오브 파이터즈 XV'의 이광노, '스트리트 파이터 6'의 연제길, '철권 8'의 배재민 등 3명의 선수로 구성된 단체전이다. 3승을 먼저 거두는 팀이 승리하는데, 한국은 이광노가 이 가운데 2승을 거두며 결승행에 일등공신이 됐다.

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이광노는 사우디 알로마이르와의 '킹 오프 파이터즈 XV' 1경기에서 오메가 루갈과 하이데른 등 두 캐릭터를 활용해 2-0으로 완승을 거두며 가볍게 출발했다.

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'스트리트 파이터 6'로 2경기에 나선 연제길은 사우디의 알후지리를 상대로 1세트에서 C.바이퍼로 상대의 캐릭터 류를 가볍게 꺾어냈고, 2세트에선 상대의 아쿠마에 완패를 당했다. 마지막 3세트에서 다시 바이퍼를 꺼내든 연제길은 아쿠마를 또 다시 선택한 알후지리에 이번에는 완승을 거둬냈다.

오히려 '철권 8'에서 세계 최고 선수로 꼽히는 배재민은 3경기에서 사우디 알자키에 허를 찔렸다. 배재민은 자신이 가장 즐겨 쓰는 캐릭터인 브리아언 퓨리를 꺼내 들었는데, 상대의 캐릭터 준 카자마에 1세트부터 패하며 불안감을 안겼다. 이어 2세트에선 1라운드에선 패했지만, 2라운드 역전승을 바탕으로 3~4라운드를 연달아 잡아내며 균형을 맞췄지만, 3세트에서 1~3라운드를 모두 완패를 당하며 한국은 2승 1패로 쫓기게 됐다.

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하지만 이날의 히어로인 이광노는 4경기에 다시 나서서 1경기 때보다 더 빠른 시간 내에 알로마이르를 가볍게 꺾으며 한국의 결승행을 이끌었다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com