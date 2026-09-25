전현무, 기안84에 '연예 대상용' 새 구두 선물 "불광 내던 모습 짠해" ('나혼산')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 기안84를 위해 새 구두를 선물한다.

오늘(25일) 방송되는 추석 특집 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 추석을 맞아 한자리에 모인 전현무, 기안84, 김대호의 모습과 박지현이 외삼촌의 일손을 돕는 모습이 공개된다.

방송에 앞서 공개된 영상에는 추석을 맞아 한자리에 모인 '독신왕 3대장' 전현무, 기안84, 김대호의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 전현무는 곧 다가오는 기안84와 김대호의 생일을 축하하며 통 큰 생일 파티를 선사한다. 그의 모습에 코드 쿤스트는 "역시 왕은 다르긴 하다!"라며 동생들을 챙기는 '독신왕'의 모습에 감탄한다.

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전현무가 '84즈'를 위해 생일 케이크에 생일 초를 꽂고 생일 축하 노래까지 불러 주자, 기안84와 김대호는 고마워하면서도 구슬픈 노랫가락에 몸 둘 바를 몰라 한다. 의도치 않게 숙연해진 분위기에 기안84는 "형이나 챙겨요~"라며 걱정과 안타까움을 드러낸다.

이어 전현무는 '84즈'를 위해 맞춤으로 준비한 생일 선물도 공개한다. 기안84가 10년 넘게 신은 하나뿐인 구두에 '불광'을 내던 모습이 짠했다며 "올해 연예대상에는 이걸 신어라"라며 새 구두를 선물한다. 기안84는 약 9년 전 전현무에게 선물 받은 검은 슈트를 떠올리며 "내 살림살이는 형이 다 갖다 주네~ 난 드릴 게 없는데…"라며 고마움과 미안한 마음을 전한다. 이에 전현무는 아련함이 가득한 촉촉한 눈망울로 "괜찮아"라고 대답해 무지개 회원들을 당황하게 만든다.

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또한 전현무는 취향이 남다른 김대호를 향해 "네 선물이 고민 많았어"라며 고심 끝에 고른 선물을 전한다. 그는 '맥시멀 캠퍼'의 면모를 보여 줬던 김대호에게 없었던 것이라며 커다란 박스를 꺼내는데, 과연 선물의 정체는 무엇일지 본방송을 궁금하게 한다.