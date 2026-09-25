박현선, ♥이필립 뜻에 셋째 딸 초호화 백일잔치 열더니..결국 병원行 "다 끝나니 몸 아파"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박현선이 셋째 딸을 위해 성대한 백일잔치 를 치른 뒤 결국 병원 신세를 졌다.

25일 유튜브 채널 '현선핑'에는 '셋째 100일 잔치 브이로그| 지인들과 함께한 역대급 100일잔치 (스튜디오·한복·케이터링 등 정보 포함!) | 100일 파티 현선픽 드레스는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박현선은 셋째 딸의 백일을 앞두고 파티 준비에 나섰다. 그는 "셋째니까 집에서 식탁을 꾸며놓고 하고 싶었는데 남편이 '나중에 레아가 커서 언니, 오빠들은 파티 크게 했는데 자기는 왜 사진 없냐고 하면서 너무 서운해할 것 같다'고 하더라. 막내딸을 엄청 챙겨서 어쩔 수 없이 나도 바쁜 와중에 시간을 쪼개서 드레스를 보러 왔다"고 말했다.

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이어 "우리가 늘 작게 하던 라운지에서 가족, 친구들을 불러서 100일 파티를 하려고 하는데 그래도 사진은 남겨야 될 것 같다"며 파티 콘셉트를 '올핑크'로 정했다고 설명했다.

박현선은 셋째 딸의 백일잔치에서 입을 드레스도 직접 골랐다. 핑크 샤 드레스부터 깃털, 플라워, 머메이드, 홀터 드레스까지 여러 벌을 입어보며 신중하게 의상을 선택했다.

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이후 가족들과 스튜디오 촬영을 진행한 박현선은 백일잔치 장소를 찾아 준비 상황도 꼼꼼하게 점검했다.

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그는 "이번에 인원이 너무 많이 와서 다닥다닥 붙어 앉아야 할 것 같다. 레아를 축하해주러 오시는 분드리 너무 많아서 감사해서 열심히 예쁘게 꾸미고 재밌는 이벤트도 많이 할 예정"이라고 밝혔다.

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백일잔치 당일 현장을 둘러보던 박현선은 "여기서 행사를 되게 많이 하는데 했던 행사 중에 역대급 인원인 것 같다"고 놀라워했다. 손님들을 위한 쌀과 화장품 등 답례품까지 직접 챙긴 그는 "거의 돌잔치급 백일 행사"라며 남다른 규모를 자랑했다.

그러나 영상 말미에는 성대한 백일잔치를 마친 박현선이 병원에 입원한 모습이 담겼다. 그는 "링거를 맞으러 왔다. 너무 힘들었던 것 같다. 눈에도 다래끼가 나고 염증이 가득하다. 눈도 엄청 붓고 힘들었던 것 같다"고 털어놨다.

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사업과 육아에 셋째 딸의 백일잔치 준비까지 직접 챙긴 그는 "다 끝났더니 몸이 아프다"며 "몸 사리면서 해야겠다. 다둥이 맘들 파이팅"이라고 덧붙였다.

한편 박현선은 지난 2020년 이필립과 결혼, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. '태왕사신기', '시크릿 가든' 등의 드라마로 얼굴을 알린 배우 이필립은 글로벌 IT 기업 STG 이수동 회장의 아들이기도 하다.