'무용 엘리트' 박명수 고3 딸, 수시로 대학 합격..♥한수민과 호텔서 축하 파티

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박명수의 딸이 대학교에 합격했다.

박명수의 아내인 의사 한수민은 25일 SNS를 통해 딸의 대학 합격을 축하하는 파티 사진을 공개했다.

사진 속에는 한 호텔에서 딸 민서 양의 대학 합격을 축하하며 파티를 즐기고 있는 한수민의 모습이 담겼다. 특히 한수민은 딸을 위해 깜짝 서프라이즈까지 준비했다. 디저트 접시 위에 '합격을 축하해. 행복하자'라는 문구를 적으며 딸의 대학 합격을 축하한 것.

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앞서 이날 유튜브 채널 '할명수' 영상 말미에는 박명수가 딸의 대학 수시 결과를 기다리며 긴장하는 모습이 공개됐다.

예고편 속에는 대운 명당 투어가 그려진 가운데 제작진은 "요즘 MZ들 사이에서 명당에 가서 기운을 받는 게 유행이라고 한다"라고 말했다. 이어 "딱 하나 이룰 수 있다면 어떤 소원을 빌고 싶냐"라고 물었다.

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이에 박명수는 고등학교 3학년인 딸 민서 양을 떠올렸다. 민서 양은 예원학교 한국무용과 졸업 후 현재 선화예고 무용과에 재학 중인 무용 엘리트다.

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대학 진학을 앞둔 딸을 둔 박명수에게 이날 가장 간절한 소원은 딸의 합격이었다.

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박명수는 "우리 아이가 대학교에 붙었으면 하는 바람이다"라면서 아빠의 간절한 마음을 전했다. 이어 "오늘이 아이 수시 발표 나는 날"이라면서 결과 발표를 앞두고 긴장한 모습을 보였다.

이후 대운 명당을 찾은 박명수는 소원으로 '우리 딸 대학 합격'이라고 적었다. 이어 두 손을 모아 기도하는 것은 물론 절까지 하며 딸의 합격을 간절히 바랐다.

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그리고 마침내 수시 결과 발표 시간. 박명수는 떨리는 마음을 감추지 못한 채 쉽게 결과를 확인하지 못했다. 이후 합격 여부가 공개되기 직전 예고편이 마무리된 가운데 같은 날 한수민이 딸의 대학 합격을 축하하는 파티 사진을 공개하면서 민서 양이 원하는 대학교에 합격한 것으로 보인다.

한편, 박명수는 2008년 피부과 의사 한수민과 결혼해 슬하에 딸 민서 양을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com