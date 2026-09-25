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정시아, 딸 출산 후 조리원 VIP층 생활.."아기 4명뿐, 양현석 아들도 함께"

조윤선 기자

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정시아, 딸 출산 후 조리원 VIP층 생활.."아기 4명뿐, 양현석 아들도 함께"

[스포츠조선 조윤선 기자] 정시아가 딸 서우를 낳은 뒤 머물렀던 산후조리원 VIP층의 추억을 공개했다. 당시 같은 층에는 양현석의 아들도 있었다고 전해 눈길을 끌었다.

25일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '"나이트를 끊게 된 이유가 뭐냐면…" 정시아 브레이크 고장 난 20년 지기 찐친 폭로'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정시아는 "20년 된 친구다. 2006년도부터 내 스타일리스트를 했다"며 오랜 절친을 소개했다. 이어 "나는 서우, 친구한테는 첫째 딸이 있는데 둘이 조리원 친구다. 조리원에도 같이 있었다"고 밝혔다.

친구는 "임신 시기가 비슷해서 더 친해졌다. 조리원도 같이 알아봤다"고 말했고, 정시아는 "조리원도 같이 알아보고 산부인과도 같이 다녔다"고 덧붙였다.

정시아와 남편 백도빈의 만남에도 친구가 함께했다. 정시아는 "내가 남편과 만난 영화가 있다. 망한 공포영화가 있는데 남편을 처음 만났을 때 (친구는) 스타일리스트 실장님이었다"고 회상했다. 이에 친구는 "영화는 망했지만 사랑을 얻었다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

정시아, 딸 출산 후 조리원 VIP층 생활.."아기 4명뿐, 양현석 아들도 함께"

두 사람은 조리원의 추억도 회상했다. 친구는 "조리원에서 우리가 VIP층이었다. VIP층이라서 아기가 딱 4명만 누워있었다"고 설명했다.

이어 "그때 너무 충격적이어서 기억한다. 사진을 한 장도 안 찍었는데 그게 후회된다"며 "한 명은 외국 아이, 한 명은 양현석 씨랑 똑같이 생긴 남자애(양현석 아들), 한 명은 서우였는데 눈이 크고 인형 같은 애가 누워있었다. 그리고 우리 딸이었는데 너무 못생겨서 진짜 사진이 한 장도 없는데 너무 아쉽고 미안하다. 지금은 예쁘다"고 말했다.

그런가 하면 정시아는 "나는 조리원이 천국이었다. 갇혀있는데 밥해주고 빨래해 주고 아기 돌봐주고 너무 좋았는데 이 친구는 답답해했다"고 전했다.

한편 정시아는 2009년 배우 백윤식의 아들 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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