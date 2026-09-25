전현무, '600억 재산설'에도 "생각만큼 부자 아냐...더 부자 되게 해달라"('전현무계획4')

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[스포츠조선 정안지 기자] '600억 재산설' 방송인 전현무가 '부자 기운'을 얻기 위해 솥바위에 소원을 빌었다.

25일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무가 해외로 출장을 간 곽튜브(곽준비) 대신 '먹친구' 조째즈-장한별과 함께 아주 특별한 의령 먹트립에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 의령을 찾은 전현무는 부자 기운을 몰고 온다는 명소 '솥바위'를 발견하자 소원을 빌었다. 그는 솥바위를 바라보며 "다들 나를 부자라고 생각하지만 생각만큼 부자는 아니다. 더 부자가 되게 해달라"고 밝혀 웃음을 안긴다. 이어 "부탁드린다"라면서 염원을 담아 소원을 빌어 눈길을 끌었다.

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이어 전현무는 "오늘 준빈이가 없다. 그 녀석은 여행을 떠나있다"라며 해외 스케줄로 자리를 비운 곽튜브를 언급했다. 이어 처음부터 함께할 새로운 '먹친구'로 조째즈와 장한별을 호출했다. 두 사람이 등장하자, 전현무는 "돈 많냐. 많이 벌었냐"라고 대뜸 물었다. 이에 조째즈는 "열심히 했다"라고 말했고, 장한별은 "나는 부자 아니다"라고 말했다. 그러자 전현무는 두 사람에게 "솥바위'에 가서 부자 되게 해달라고 빌어라"라고 권해 웃음을 안겼다.

앞서 전현무는 지난 2025년 방송된 '전현무계획2'에서 재산 관련 발언으로 화제를 모은 바 있다.

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당시 이장우가 "형 600억 있지 않냐"라며 전현무의 재산을 추측했다. 그러자 전현무는 "내가 600억 있으면 이렇게 살겠냐"며 이를 부인한 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com