'싱글맘' 이시영, 첫째 子 상처에 먹먹 "너무 일찍 철 들어서 엄마 눈치 봐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이시영이 둘째에게 쏠린 관심으로 첫째 아들이 남몰래 상처받고 있었다는 사실을 깨닫고 미안한 마음을 전했다.

이시영은 25일 자신의 사회관계망서비스에 "'엄마 왜 루나는 진하게 보고 나는 연하게 봐?' 항상 루나를 누구보다 예뻐해 주고 챙겨주는 이안이라서 조금씩 상처받고 작아지고 있다는 걸 몰랐다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 이시영의 두 자녀가 함께하는 일상이 담겼다. 이안 군은 동생을 다정하게 돌봤고, 루나 양은 오빠 곁에 꼭 붙어 함께 장난치거나 울음을 터뜨리는 등 사랑스러운 남매의 모습을 보여줬다.

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이시영은 "생각해 보면 루나 안아줄 때면 더 내 옆에 꼭 붙어 있고, 루나가 커갈수록 이안이는 아기 때로 돌아간 것처럼 더 많이 안아달라고 했다"며 아들을 향한 안쓰러운 마음을 드러냈다.

이어 "너무 일찍 철이 들어서 엄마 눈치만 보는 이안이를 그냥 착한 아이라고만 생각했는데 엄마가 바보였던 것 같아. 이안이랑 단둘이 더 많이 시간 보내고 단둘이 여행도 가고, 상처받지 않도록 진하게 보고 사랑할게"라고 약속했다.

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한편 이시영은 2017년 9세 연상의 사업가와 결혼해 이듬해 득남했지만, 8년 만에 파경을 맞았다. 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신했으며 지난해 1월 홀로 딸을 출산, 두 아이의 엄마가 됐다.