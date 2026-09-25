조째즈 "얼굴에 2천만원 들였다"…고등학교 때 눈·코 성형 고백 ('전현무계획4')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 조째즈가 "성형 1세대다"라며 솔직하게 털어놨다.

25일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무가 해외로 출장을 간 곽튜브(곽준비) 대신 '먹친구' 조째즈-장한별과 함께 아주 특별한 의령 먹트립에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 조째즈는 "내가 성형 1세대다"라면서 "성형외과가 거의 없을 때 했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 그는 "고등학교 때 눈, 코 했다"라면서 "최근 치아 라미네이트 했다"라고 솔직하게 털어놨다.

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그는 "쌍꺼풀이 원래 아예 없었다. 집안 자체가 아예 없다"라면서 "아내가 처음 집 들어가자마자 빵 터졌다. 똑같이 생긴 사람이 20명이 있었다"라고 말해 웃음을 안겼다.

조째즈는 "우리 집안이 발도 작다. 발 사이즈가 265mm도 안 된다. 근데 신발은 280mm 신는다. 발 볼이 넓어서 이걸 신을 수밖에"라면서 신발 앞부분이 텅 빈 신발을 자랑해 웃음을 안겼다.

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이를 들은 전현무는 "발 볼 넓은 것도 나랑 비슷한데 왜 너는 결혼하고 잘사냐"라면서 부러움을 드러냈다. 그러자 조째즈는 "형은 돈이 많지 않냐"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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앞서 조째즈는 지난해 방송된 MBC '라디오스타'에서도 성형 사실을 고백한 바 있다. 당시 그는 "눈, 코 수술을 어머니께서 직접 시켜주셨다. 통 자기 자식에게 못생겼다고 이야기하지 않는데 어머니께서 미래를 내다보셨다"라면서 "지금 시세로 따지면 거의 2천만 원 정도 과감하게 투자했다"고 밝히며 성형에 들어간 비용을 공개해 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com