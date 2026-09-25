이영지, 탈모·속쓰림 호소...떡집 영업 강행하더니 "죽을 것 같다" ('우주떡집')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이영지가 떡집 운영 중 탈모와 속쓰림을 호소하며 힘든 상황에서도 영업을 이어갔다.

25일 방송된 tvN '우주떡집'에서는 가수 양희은이 몰래온 손님으로 매장을 찾은 모습이 그려졌다.

이날 양희은은 가게를 떠나기 전 "(이)영지가 자기 머리가 빠진다고 두건을 좀 가져다 달라고 하더라"라며 준비해 온 두건 선물을 꺼냈다.

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앞서 이영지는 고흥 2일 차 영업 후 양희은에게 영상 편지를 보내 "선배님이 보내주신 안경 너무 잘 쓰고 있었는데 지금 탈모가 오고 있다. 가능하시다면 가지고 계신 두건이나 손수건을 제공해 주신다면 진짜 잘 쓸 수 있다"라고 부탁한 바 있다.

이에 양희은은 멤버들을 위해 직접 준비한 두건을 건넸고, 이영지에게 손수 두건을 씌워주며 따뜻한 선후배의 모습을 보여줬다.

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하지만 양희은이 가게를 떠난 뒤 분위기가 달라졌다. 다음 손님이 입장한 그때, 이영지의 표정이 눈에 띄게 어두워졌다. 이영지는 "속쓰림도 번아웃 증상이냐"라고 토로했다. 제작진은 "영지 씨 체했나"라며 상태를 살폈고, 이영지는 "모르겠다. 속이 너무 안 좋다"라고 했다.

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제작진은 "몸 안 좋으면 잠깐 앉아라"고 했지만, 이영지는 "진짜 괜찮다. 할 수 있다. 주문받아라"라면서 영업을 이어갔다.

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그러나 이영지의 상태는 좀처럼 나아지지 않았다. 이에 제작진은 "병원이라도 갔다 올까. 얼굴색이 안 좋다"라고 걱정했지만, 이영지는 한사코 거절한 채 곧바로 조리에 나섰다.

결국 이영지는 잠시 휴식을 취했고, 미미는 "체한 것 같다. 아까 급하게 먹었다"라고 걱정했다. 멤버들은 이영지의 공백을 채우기 위해 바쁘게 움직였다.

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하지만 이영지는 오래 쉬지 못했다. 다시 주방으로 향한 이영지를 향해 미미는 "천천히 해도 된다. 몸 아프면 다 필요 없다"라며 안쓰러운 마음을 드러냈다.

길었던 점심 영업이 끝나고 이영지는 '체한 거 괜찮냐'는 물음에 "미치겠다. 죽을 것 같다"라고 토로했다.

일주일째 떡집을 운영하고 있는 소감도 솔직하게 털어놨다. 이영지는 "느낌 거지 같다"라며 필터 없는 소감으로 웃음을 안기더니 "스스로 발전이 없다고 느낄 때 가장 힘들다"라고 솔직한 마음을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com