"리센느 잘된 게 내 덕?" 이선민, 전현무 몰아가기에 진땀 '뻘뻘'('전현무계획4')

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[스포츠조선 정안지 기자]코미디언 이선민이 리센느 원이와 함께한 콘텐츠로 주목받게 된 계기를 설명했다.

25일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무가 해외로 출장을 간 곽튜브(곽준비) 대신 '대세 개그맨' 이선민과 함께 경상남도 국밥 대장정에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 이선민은 최근 주목을 받은 계기에 대해 "이용주 씨가 우리 집에 급습하는 영상이 있다. 그게 되게 인기가 많았다"라고 말했다. 이어 "그러는 와중에 내가 리센느 원이 씨랑 '나의 연수 아저씨'라는 프로그램을 같이했다"며 "그때 원이가 급상승하면서 동시에 나도 잘된 거다"라고 설명했다. '나의 연수 아저씨'는 이선민이 리센느 원이의 운전을 돕는 콘텐츠다.

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이를 들은 전현무는 "그러면 리센느가 잘된 게 이선민 덕인 거냐, 이선민이 잘된 게 리센느 덕인 거냐"고 물었다. 이에 이선민은 "내 입으로 말하기는 좀 그렇지만 우리가 같이한 프로그램이 먼저…"라고 답했다.

그러자 전현무는 "리센느가 잘된 건 이선민 덕이다?"라고 몰아갔고, 이선민은 "내 덕은 아니다"라고 해명했다.

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전현무는 제작진을 향해 "기사 내라. '리센느, 내 덕에 떠'라고"라며 제목까지 완성해 웃음을 안겼다. 당황한 이선민은 "어제 리센느 대표랑 그렇게 공손하게 통화를 했는데"라며 민망하다는 듯 웃었다.

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전현무는 이선민의 최근 인기를 언급하며 "요즘 세상이 바뀐 게 너 같은 스타들이 나오는 게 너무 신기하다"고 말했고, 이선민은 "내가 스타는 아니다"라며 겸손한 모습을 보였다. 이어 이선민은 "나도 형님하고 밥 먹는 게 너무 재미있다"라고 말하며 전현무와의 국밥 먹방을 즐겼다.

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anjee85@sportschosun.com