전현무, 고정만 9개..힘들어도 강행하는 이유 "그만두면 책임감 없어" ('나혼산')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 힘들어도 책임감 때문에 출연 중인 프로그램을 그만두지 못한다고 밝혔다.

25일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 추석을 맞아 한자리에 모인 전현무, 기안84, 김대호의 모습이 그려졌다.

이날 전현무는 "명절에도 일한다. 명절 연휴에 전부 일이 있다"고 털어놨다. 이어 현재 출연 중인 프로그램이 몇 개인지를 묻자 "새로 들어가는 것까지 합치면 9개"라고 답해 놀라움을 안겼다.

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전현무는 힘들 때 쉬어야겠다는 생각은 하지 않느냐는 질문에 "한다. 그런데 계속하던 프로그램을 놓는 건 책임감이 없다고 생각한다"며 자신만의 소신을 밝혔다.

퇴사한 지 1년 반이 됐다는 김대호는 최근 받은 악성 메시지를 언급했다. 그는 "쌍욕 댓글은 받아본 적이 없다. 그런데 SNS로 DM이 왔는데 맥락 없는 쌍욕이 왔다"며 "맥락이 없으면 타격이 없을 줄 알았는데 한동안 멍했다"고 털어놨다.

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이를 들은 전현무는 "신경 쓰지 마라. 그런 걸로 치면 나는 (악플이) 조만 개 있다"고 위로했다.

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이어 "나는 악플을 10년 넘게 받아왔다. 옛날에는 맥락 없는 악플에 상처받았는데 어느 정도 구력이 쌓이면 맥락 있는 게 더 아프다. 인정할 수밖에 없지 않냐"며 "맥락 없는 건 어느 정도 받다 보면 아무런 느낌이 없다"고 조언했다.

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욕을 먹지 않았던 시절은 없었느냐는 질문에 전현무는 "아나운서 처음 됐을 때도 너무 나댄다고 욕먹었다"고 회상했다.