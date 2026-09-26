전현무, 비혼주의 됐나.."46세까진 결혼 욕심, 지금은 혼자가 행복" ('나혼산')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 혼자 보내는 일상에 만족하며 점차 비혼에 가까워지고 있다고 밝혔다.

25일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 추석을 맞아 한자리에 모인 전현무, 기안84, 김대호의 모습이 그려졌다.

이날 전현무는 기안84와 김대호에게 결혼 적기를 놓치지 말라고 조언했다. 그는 "46세가 결혼 기점이라고 생각한다. 그때 놓치면 내가 봤을 때는 전현무가 되는 거다. 내가 겪어보니 그렇다"고 말했다.

Advertisement

김대호는 "형은 비혼이냐"고 물었고, 기안84는 "내가 보기에 형은 비혼 같다"고 말했다.

이에 전현무는 "46세까지는 결혼 욕심이 있었다. 그런데 47~48세가 되니까 누가 좋다고 해도 마음이 옛날 같지 않다"고 털어놨다. 이어 "나는 외롭지도 심심하지도 않다. 혼자 있을 때 행복하다. 영화 보거나 혼자 드라이브한다"고 덧붙였다.

Advertisement

이를 들은 김신영은 "누구 만나는 것 자체가 귀찮지 않냐. 새로운 사람을 만나는 것보다 혼자인 내가 너무 즐겁다"며 공감했다.

Advertisement

전현무는 "다음 모임 때는 너도 와라. 네가 (독신) 황제네"라고 말했고, 코드쿤스트는 "진짜 (독신)왕이 여기 있었다"고 거들어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

그런가 하면 기안84는 "형이 남성 호르몬이 떨어져서 그렇다. 처음 봤을 때는 얼굴에 테스토스테론이 있었다"며 안타까워했다.

그러자 전현무는 "그때는 머리도 엄청 빠졌다. 그런데 지금은 남성 호르몬이 없어서 머리도 잘 안 빠진다"며 유쾌하게 받아쳤다.