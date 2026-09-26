88명 대가족·김장 1400포기였는데..김대호家 달라진 명절 "노 제사"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김대호가 제사를 없애고 음식 준비까지 간소화한 달라진 명절 풍경을 공개했다.

김대호는 25일 자신의 사회관계망서비스에 "노 제사"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 추석을 맞아 한자리에 모여 식사하는 김대호 가족의 모습이 담겼다. 가족들은 손이 많이 가는 전통적인 명절 음식 대신 고기와 조개찜, 회덮밥 등으로 간소하게 상을 차려 편안한 분위기 속에서 명절을 보내는 모습으로 눈길을 끌었다.

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앞서 김대호는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 대가족이 모여 지내는 명절 풍경을 공개해 화제를 모았다. 특히 친척만 88명에 달하는 대가족의 모습이 놀라움을 안겼다.

또 김대호는 가족들이 김장철마다 김치 1400포기를 담근다고 밝혀 다시 한번 화제가 되기도 했다. 이에 결혼을 희망하던 김대호를 두고 시청자들 사이에서는 '결혼 장례식'이라는 반응까지 나왔다.

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방송 이후 파장이 일자 김대호는 "집에 제사를 폐지했고, 김치는 사 먹는다"고 강조했다.

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한편 1984년생인 김대호는 2011년 MBC 공채 30기 아나운서로 입사했으며, 지난해 퇴사 후 프리랜서로 전향해 활발히 활동하고 있다.