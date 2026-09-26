'주진모♥' 민혜연, 키 168cm인데 12세 아동복 소화 "소매·치마 길이 짧아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 민혜연이 12세용 아동복을 골프웨어로 소화해 눈길을 끌었다.

25일 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '추석 연휴를 행복하게 보내는 방법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 민혜연은 남편 주진모와 골프 라운딩을 하러 가던 중 자신이 입은 옷을 소개했다.

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민혜연은 "로엠걸즈에서 산 아동복이다. 굉장히 예쁘지 않냐. 그런데 팔이 짧다. 긴팔인데 7부 소매가 됐다"고 말했다.

이어 "원래 15세짜리 제일 큰 걸 사야 되는데 이게 예뻐 보이고 색깔도 마음에 들었는데 제일 큰 사이즈가 품절이었던 거다"라며 "그래서 12세짜리를 샀더니 소매랑 치마 길이가 좀 짧다"고 설명했다.

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민혜연은 옷과 비슷한 색상의 모자까지 맞춰 쓴 뒤 "그래도 컬러도 비슷하지 않냐. 나름 맞춰 입으니까 괜찮다"며 만족감을 드러냈다.

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앞서 민혜연은 키 168cm에 48kg대의 체중을 고등학교 때부터 꾸준히 유지하고 있다고 밝힌 바 있다.다.

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한편 민혜연은 서울대 의대 출신 가정의학과 전문의로 2019년 11세 연상의 배우 주진모와 결혼했다.