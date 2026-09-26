구본승, 여행 앞두고 중고 거래 사기당했다 "욕심이 화를 불러일으켜"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 구본승이 중고 거래로 저렴하게 구매한 골프 샤프트가 전문가로부터 가품 판정을 받자 허탈함을 감추지 못했다.

25일 유튜브 채널 '본로드'에는 '중고사기 당한 날 위로가 필요해서 성수동 갔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 구본승은 "지금 골프 피팅숍에 가고 있다. 다음 주에 호찌민으로 골프 여행을 가는데 전에 쓰던 아이언 샤프트가 너무 무거워서 좀 가벼운 것으로 교체하려고 했다"고 설명했다.

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이어 "당근마켓을 보니 싸게 나온 게 있길래 사서 피팅숍에 가져갔는데 피터(피팅 전문가)께서 가짜 같다고 말씀해 주셨다"고 밝혔다.

구본승은 "'그게 무슨 말이냐. 샤프트가 가짜가 어디 있냐'고 했지만 요즘 가짜가 있다고 하더라"며 "아무리 봐도 홈페이지에 나온 스펙과 다르다고 하시더라"고 전했다.

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그는 105g짜리로 알고 샤프트를 구매했지만 실제 측정 결과 무게는 117g으로 나타났다고 밝혔다. 길이 역시 미국 공식 홈페이지에 나온 정품 제원보다 1인치 짧은 것으로 확인됐다.

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구본승은 "도저히 이 샤프트로는 안 된다고 해서 지금 황급히 집에 가서 또 다른 샤프트를 갖고 나오는 길"이라며 "나도 가짜 골프채가 있다는 말은 들었다. 아차 싶었다. 정가보다 싸게 나왔길래 얼른 샀는데 당했다"며 허탈한 웃음을 지었다.

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피팅 전문가는 구본승이 중고로 구매한 샤프트에 대해 "미국 공식 홈페이지에 스펙 확인해 봤더니 무게가 100g 중후반으로 나오는데 이 샤프트 실제 무게는 117g이 나왔다. 일단 여기서부터 오류가 생겼다"고 설명했다.

이어 "이 샤프트 같은 경우는 40인치로 길이도 길다. 종합적으로 생각해 봤을 때 정품이 아닌 가품이라고 생각이 든다. 그래서 사용할 수가 없다"고 덧붙였다.

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구본승은 "당근에서 산 거다. 당근 거래 조심해야겠다"며 "정가보다 싸더라. 나의 욕심이 화를 불러일으켰다"며 씁쓸해했다.