태양, 인성 무슨 일..페인트 작업자 팬에 뭉클한 응원 "무채색 세상에 색 입히는 일"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 빅뱅 태양이 밤샘 페인트 작업으로 지친 팬에게 직접 따뜻한 응원을 건네며 남다른 팬 사랑을 드러냈다.

최근 팬덤 플랫폼 비스테이지에는 태양에게 응원을 부탁하는 한 팬의 글이 올라왔다.

자신을 페인트 작업자라고 소개한 팬은 "안녕하세요 영배님. 제 직업은 페인트 하는 사람입니다. 아침 8시부터 지금 새벽 2시까지 작업하고 있습니다"라며 장시간 이어진 작업 상황을 전했다.

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이어 "오늘은 철야 작업이라서 아침 7시까지 해야 끝날 것 같네요. 몸은 많이 힘들지만 끝까지 잘 마무리하고 퇴근하겠습니다. 늘 영배 님 보면서 기운 냅니다"라며 "따뜻한 응원 한마디 부탁드립니다. 영배 님도 힘내시고, 저도 조금만 더 버텨보겠습니다"라고 덧붙였다.

해당 글을 직접 확인한 태양은 팬의 직업과 상황을 세심하게 헤아린 답글을 남겼다.

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태양은 "밤샘 작업 많이 힘드시겠어요. 무채색 세상에 색을 입히는 아름다운 일이네요. 몸 건강히 잘 마치시길"이라며 진심 어린 응원을 전했다.

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고된 철야 작업을 이어가는 팬에게 건넨 태양의 정성이 담긴 답글은 보는 이들에게도 감동을 안겼다. 특히 "무채색 세상에 색을 입히는 아름다운 일"이라는 섬세한 표현에는 팬의 직업을 존중하는 태양의 따뜻한 시선이 담겨 다른 팬들의 마음까지 뭉클하게 했다.

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한편 태양이 속한 빅뱅은 지난달 시작한 데뷔 20주년 기념 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>'를 이어가고 있다. 오는 26일(현지시간) 영국 런던 공연을 앞둔 가운데 팬들의 폭발적인 성원에 힘입어 타이베이·싱가포르·방콕 등 추가 회차를 확정, 총 19개 도시·36회에 걸쳐 전 세계 팬들과 만난다.