곽범, '개콘' 폐지 후 생활고…♥아내 명품백·두 딸 돌반지까지 팔았다 ('전참시')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 곽범이 '개그콘서트' 폐지 후 생계를 위해 가족의 소중한 물건까지 팔아야 했던 힘들었던 시절을 떠올렸다.

26일 MBC 측은 "'불러주실 때 더 해야지' 힘들었던 시절을 생각하며 하루 스케줄 3~4개 소화하는 곽범"이라는 제목의 '전지적 참견 시점' 예고편을 공개했다.

현재 곽범은 방송과 유튜브를 오가며 활발하게 활동 중이다. 고정 프로그램만 8개라는 그는 "하루도 안 쉰 지가 몇 달이 됐다"라고 밝혔다. 그럼에도 곽범은 새로운 섭외가 들어오면 스케줄을 테트리스 해서 하루에만 3,4개 스케줄을 소화했다.

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곽범은 "불러주실 때 해야 하지 않나. 피곤하다고 찡찡거릴 때가 아니다"라면서 바쁜 스케줄을 기꺼이 소화하는 이유를 밝혔다. 그는 "개그맨 준비만 4년 했고, 2012년 '개그콘서트'로 데뷔해 8년간 활동을 했다"라고 밝혔다. 하지만 '개그콘서트'가 폐지되면서 그의 앞날에도 먹구름이 드리웠다. 곽범은 "당장 다음 달 생계를 걱정했다"라면서 "개그맨 은퇴하고 지방 내려가서 소고기뭇국 장사를 해볼까 생각했었다"라고 털어놨다.

그럼에도 포기하지 않고 콘텐츠 제작했지만, 그마저도 녹록지 않았다. 결국 경제적으로 어려운 시기에는 가족이 가지고 있던 물건까지 생활비로 내놓아야 했다.

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곽범은 "간호사였던 아내가 결혼 전 큰맘 먹고 구매한 명품 가방을 어려워진 형편에 아내가 '필요 없다'면서 팔아서 생활비로 썼다"라면서 "두 딸의 돌잔치 선물로 받았던 돌 반지도 정리를 했다"라면서 생계를 위해 소중한 물건까지 처분했던 당시를 회상했다.

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그는 "'진짜 끝이다. 개그맨으로서 정리할 때가 됐다 보다'라고 진지하게 고민하고 있던 찰나에 전화가 슬슬 오기 시작했다"라면서 뜻밖의 전환점을 맞았다고 전했다.

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곽범은 "개그맨 사이에서 유튜브 콘텐츠가 재밌다고 반응이 오기 시작했다. 조회수가 폭발하기 시작했다"라면서 "그때부터 지금까지 하고 있기 때문에 누군가가 불러줬을 때 어떻게든 시간을 쪼개서 3시간 찍고, 이동하는 길에 만들어서 찍는다"라면서 쉴 틈 없이 일하고 있는 이유를 설명했다.

anjee85@sportschosun.com