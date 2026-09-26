박명수, 바지에 대변 실수 '충격'…노팬티로 집까지 간 사연

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박명수가 고속도로에서 겪었던 아찔한 화장실 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

25일 유튜브 채널 '할명수'에는 "엄마 밥보다 휴게소 밥이 더 맛있는데 그냥 집에 갈까"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 박명수는 추석 특집으로 휴게소 투어에 나선 가운데 이동하며 다양한 이야기를 나눴다.

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박명수는 '고속도로 가다가 갑자기 화장실 가고 싶었던 적 있냐'라는 질문에 "항상 있다"라며 웃었다. 그는 "그냥 건너가서 볼일을 봐야 한다"라면서 "내 기억으로는 산에 올라가서 볼일을 본 적도 있다"라고 털어놨다.

이어 "옛날에는 추석이나 설에 고속도로가 완전히 막혔다. 가는 길에 화장실이 가고 싶으면 어떻게 하냐"라면서 "그래서 산에 올라간다. 엄마가 한번은 산에 갔는데 길을 잃어버렸다. 그래서 한 시간을 기다렸던 적도 있다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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박명수는 "바지에다가 볼일을 본 적도 있다"라면서 "설마 했는데 그렇게 되더라"고 고백해 폭소를 자아냈다. 이어 "티가 나지 않게 애들한테 말을 많이 걸어야 한다. 그런 다음에 창문을 열었다"라며 "휴게소에 들어가서 팬티 버리고 노팬티로 가는 거다"라고 설명했다.

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이에 제작진은 "연예인 때냐"라고 물었고, 박명수는 "한두 번 그런 적 있는 것 같다. 방송 나가도 된다. 없는 이야기한 것도 아닌데"라고 답하며 쿨한 모습을 보여 폭소를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com