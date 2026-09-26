"시집 갑니다" '이숙캠' 양나래, 결혼식서 꽁꽁 숨겼던 ♥남편 자랑

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[스포츠조선 정안지 기자]양나래 변호사가 결혼식 현장을 공개하며 결혼 소감을 전했다.

25일 유튜브 채널 '양나래 변호사'에는 "저 결혼했어요!"라는 제목의 양나래의 결혼식 모습이 담겼다.

영상 속 양나래는 본식 전 사진 촬영을 진행, 신랑을 바라보는 눈빛에서 꿀이 뚝뚝 떨어졌다. 양나래는 결혼 소감을 묻는 질문에 "난 시집갈 때도 밝다"라면서 환하게 웃었다.

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잠시 후 본격적인 결혼식이 시작됐다. 신랑이 먼저 입장한 뒤 양나래는 아버지의 손을 잡고 버진로드를 걸었다. 신랑과 신부는 서로에게 맞절한 뒤 반지를 교환했고, 이 과정에서 양나래는 하객들을 향해 자기 반지를 직접 자랑하며 웃음을 안겼다.

이어 양나래는 하객들에게 직접 감사의 마음을 전했다. 양나래는 "여러분, 내가 드디어 시집을 간다"라고 소리쳐 하객들의 환호와 박수를 받았다.

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그는 "인복이 많은 나에게 풀리지 않는 의문이 하나 있었으니, 왜 인복이 이 남자 쪽에는 오지 않는 것일까. 포기를 할 때가 되었나 이렇게 생각하던 그때 내가 지금의 남편을 만났다"라며 "그리고 얼마 지나지 않아서 생각했다. '아, 내 인복 진짜 대단한데'"라면서 남편을 향한 애정을 드러냈다.

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양나래는 "오늘 이 자리에 계신 한 분 한 분은 우리 두 사람의 인생에서 소중한 시간을 함께해 주셨고, 또 앞으로의 시간도 함께해 주실 특별하고 감사한 분들"이라며 "내가 잘했을 때 함께 기뻐해 주시고, 힘들 때는 내 편이 되어 주시고, 때로는 아무 말 없이 곁을 지켜주셨던 분들이 지금 이렇게 한곳에 계신다는 게 참 벅차고 감사하다"라며 결혼식에 참석한 하객들을 향한 감사의 마음을 전했다.

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앞으로 펼쳐질 결혼생활에 대한 각오도 밝혔다. 양나래는 "아마 오늘 이후에 우리 둘에게 마냥 좋은 날만 있지는 않을 것"이라면서도 "그래도 그럴 때마다 오늘 이 자리에서 우리를 바라봐 주신 여러분의 얼굴과 우리에게 보내주신 축하의 마음을 기억하겠다"고 말했다. 이어 "그리고 서로에게 가장 좋은 편이 되어 주면서 여러분께서 오늘 축하해 주신 것이 정말 아깝지 않도록 잘 사랑하고 정말 잘 살아가겠다"고 다짐했다.

양나래는 부모님에게 인사를 건네는 순간에는 차오르는 눈물을 참으며 벅찬 마음을 드러냈다. 감동적인 순간을 지나 퇴장하던 양나래는 다시 특유의 유쾌한 모습으로 돌아왔고, 카메라를 향해 "나 시집간다"라고 크게 외쳐 웃음을 안겼다.

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한편, 양나래는 지난 13일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올렸다. 현재 그는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프' 등에 출연 중이다.

anjee85@sportschosun.com