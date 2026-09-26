곽튜브♥5세 연하 아내, 子 200일 기념 가족사진 깜짝 공개..."엄마 닮았다"

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[스포츠조선 김수현기자] 여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 아들 태산 군의 생후 200일을 맞아 가족사진을 공개하며 행복한 근황을 전했다.

곽튜브는 지난 25일 아들의 사진을 올리는 SNS 계정에 "행복한 추석 되시길 바랍니다. -곽태산 가족 올림"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 곽튜브와 아내가 아들 태산 군을 품에 안은 채 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다.

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세 사람은 나란히 카메라를 바라보며 가족사진을 남겼다. 아들의 생후 200일을 기념해 촬영한 사진으로 알려지면서 팬들의 축하가 이어지고 있다.

특히 곽튜브는 그동안 일반인인 아내를 배려해 아내의 모습을 외부에 공개하는 데 신중한 모습을 보여왔다. 하지만 이날은 아들 태산 군의 200일을 기념해 세 식구가 함께한 모습을 공개하며 눈길을 끌었다.

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곽튜브는 앞서 지난해 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 5세 연하의 공무원인 아내와 비공개 결혼식을 올렸다.

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이후 지난 3월 24일에는 직접 "따뜻한 봄에 아빠가 됐다"며 득남 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 당시 공개된 사진 속 태산 군은 엄마를 닮은 또렷한 눈망울로 관심을 모았다.

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곽튜브는 당시 "엄마를 많이 닮았다. 열심히 살겠습니다. 감사합니다"라고 소감을 전하며 아빠가 된 기쁨과 가장으로서의 마음을 드러내기도 했다.

아들의 생후 200일을 맞아 세 식구가 함께한 모습을 공개하며 행복한 근황을 전한 곽튜브. 팬들은 가족의 특별한 순간에 축하와 응원의 메시지를 보내고 있다.