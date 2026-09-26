"눈·코·입 다 성형했다" 조째즈, 고교시절 성형...과거 사진 공개 "몸 말랐다" (전현무계획4)

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[스포츠조선 김수현기자]'전현무계획4' 전현무가 조째즈·장한별·이선민과 함께 경남 의령의 가례 불고기부터 소바, 소고기 국밥까지 섭렵하며 유쾌한 '먹트립'을 완성했다.

25일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4' 13회에서는 전현무가 '먹친구' 조째즈·장한별과 의령 '부자 밥상' 특집에 나서 가례 불고기와 소바를 맛보고, '대세 개그맨' 이선민과 본격 '경남 국밥 대장정'을 시작해 의령 소고기 국밥을 올킬하는 모습이 유쾌하게 펼쳐졌다.

이날 대기업 창업주들의 고향으로 유명한 경남 의령에 뜬 전현무는 '부자 명소'라는 '솥바위'를 찾아갔다. 그는 "다들 저를 부자라고 생각하지만 생각만큼 부자는 아니다"라고 운을 뗀 뒤, '솥바위'를 향해 "더 부자가 되게 해 달라"고 소원을 빌어 웃음을 안겼다. 이어 '먹친구' 조째즈와 장한별을 만난 그는 대뜸 "돈 많습니까?"라고 물었다. 조째즈는 "돈? 열심히 벌긴 했다"라고 즉답을 피한 반면, 장한별은 "저 부자 아니다"라고 솔직 고백해 짠내를 풍겼다. 대환장 케미 속, 전현무는 "이런 음식은 처음일 것"이라며 의령 향토음식 '가례 불고기' 맛집으로 향했다. 세 사람은 오랜 시간 돼지 잡내를 잡고 불향을 입힌 '가례 불고기'의 맛에 감탄을 연발하며 폭풍 먹방을 펼쳤다.

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식사 후, 전현무는 "이번 맛집은 하루에 딱 3시간만 영업하는 곳"이라며 서둘러 이동했다. 차 안에서 조째즈는 자신의 과거 사진을 슬쩍 공개했다. 장한별은 "이때는 (몸이) 마르셨다"며 놀라워했다. 전현무는 "지금이 낫네. 이땐 애매하잖아"라고 돌직구를 날렸고, 조째즈는 "저때 괜찮았으면 저때 잘 됐겠죠"라고 철저하게 '자기 객관화'를 했다. 잠시 후, 3대째 이어져온 소바 맛집에 도착한 세 사람은 빈대떡과 냉·비빔·온소바를 맛봤다. 진심의 먹방과 함께 장한별은 조째즈를 향해 "어떻게 프러포즈 했는지 궁금하다"고 질문했다. 그러자 전현무는 "너 누구 있구나! 연예인한테 DM 왔다고 했잖아"라며 촉을 세웠다. 장한별은 당황하면서도 "지인을 통해 식사 제안이 왔지만 거절했다"고 해명해 현장을 웃음바다로 만들었다.

조째즈는 프러포즈에 대해 "아내와 처음 만났던 바에서 프러포즈 송을 불러줬다"며 눈물의 비화를 밝혔다. 그러면서 "결혼식도 업체 안 쓰고 우리가 직접 했다. 재밌었다. 지금도 재밌게 살고 있다"고 덧붙였다. 이때 전현무는 조째즈에게 "성형 1세대라던데?"라고 장난스레 물었고, 조째즈는 "성형외과가 거의 없던 고등학교 시절에 했다. 현재 눈·코·입 다 성형한 상태"라고 답해 극강의 쿨함을 보였다. 그런가 하면, 장한별은 성리와 환희를 제치고 트로트 팬덤 투표에서 1위를 했다는 소식을 전하면서 "현재 뉴욕 전광판에 광고가 나오고 있다"고 팬들에게 고마워했다. 이후 신곡을 한 소절 불러주며 의령 먹트립을 훈훈하게 마무리했다.

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조째즈와 장한별이 떠난 뒤, 전현무는 두 번째 '먹친구' 이선민과 함께 '국밥 대장정'에 돌입했다. 두 사람이 찾은 첫 번째 '국밥 성지'는 '80년 전통'의 소고기 국밥 맛집으로, 진한 국물과 수육을 영접한 이선민은 "토렴이죠? 감사합니다"라며 극진한 리액션을 펼쳐 현장을 초토화시켰다. 뜨끈한 먹방 중 전현무는 이선민의 유튜브 활약상을 언급하며 "리센느가 이선민 때문에 잘 됐냐, 이선민이 리센느 때문에 잘 됐냐?"고 농담처럼 물었다. 이선민은 "저랑 같이 한 콘텐츠가 먼저…"라고 조심스레 답했다. 그러자 전현무는 "아~, 이선민 덕이다?"라고 몰아갔고, 당황한 이선민은 "어제 리센느 대표랑 공손하게 통화까지 했는데"라고 해명해 웃음을 안겼다. 방송 말미에는 창녕으로 향하는 '국밥 대장정' 2탄이 예고돼, 시청자들의 기대감을 최고치로 끌어올렸다.

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MBN·채널S '전현무계획4'는 매주 금요일 밤 9시 10분 방송된다.