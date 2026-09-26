'이혼 후 출산' 이시영, 남편 없이 맞이한 추석...친정 父 사랑에 감동 "할부지 용돈"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이시영이 친정 가족들과 함께한 행복한 추석 풍경을 공개하며 근황을 전했다.

이시영은 지난 25일 자신의 SNS에 "우리 가족 해피 추석이요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 이시영은 친정 가족들과 함께 추석을 보내며 여유로운 시간을 보내고 있다. 가족들은 샴페인을 함께 나누며 명절 분위기를 만끽했고, 이시영 역시 밝은 표정으로 행복한 순간을 기록했다.

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특히 아들과 함께한 모습도 눈길을 끌었다. 이시영은 "할부지한테 용돈 받을 때 제일 격한 리액션"이라고 적으며 할아버지에게 용돈을 받은 아들의 모습을 공개했다.

용돈을 바라보며 기뻐하는 아들의 모습에 이시영 역시 웃음을 터뜨리며 화목한 가족 분위기를 전했다.

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이혼 후 홀로 두 자녀를 양육하고 있는 이시영은 친정 가족들의 보살핌과 응원 속에서 아이들과 함께 일상을 이어가고 있다.

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한편 이시영은 2017년 9세 연상의 사업가와 결혼해 이듬해 아들을 품에 안았다. 이후 결혼 8년 만에 파경을 맞았으며, 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신했다.

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지난해 1월에는 홀로 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다. 이시영은 이후 SNS를 통해 아이들과 함께하는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.