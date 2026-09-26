'삼남매맘' 이요원, "결혼하면 계속 눈치 보고 살아야" 뼈있는 한 마디 (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] '살림남' 박현호·은가은 부부가 딸 서원이와 함께 첫 추석 처가댁 방문에 나선 가운데, 은가은과 어머니의 육아 갈등부터 눈물의 속마음 고백까지 펼쳐진다.

26일(오늘) 밤 10시 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(연출 김태준, 이하 '살림남')에서는 박현호-은가은 부부가 딸 서원이와 함께 은가은의 고향이자 어머니댁인 김해로 떠나는 모습이 펼쳐진다.

이날 세 식구는 기차를 타고 구포역에 도착한다. 은가은의 어머니는 미리 기차역으로 마중 나와 처음 보는 손녀의 모습에 '하트눈'을 뜬다. 특히 '살림남'에 첫 출연한 은가은의 어머니는 우아한 미모로 시선을 강탈하고, "덥고 힘든데 왜 나왔냐?"는 딸의 애정 어린 잔소리에도 "하나도 안 힘들다"며 손녀에게서 눈을 떼지 못한다.

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기차역에서부터 티격태격하던 은가은 모녀는 집에서도 신경전을 이어간다. '음식은 하지 말라'는 딸의 당부에도 어마무시한 양의 명절 음식을 준비한 어머니는 아랑곳하지 않고 멥쌀가루를 가져와 "함께 송편을 빚자"고 말한다. 은가은은 "서원이가 요즘 뭐든 다 입으로 가져가서 안 된다"고 하지만, 우여곡절 끝에 세 사람은 송편을 만들기 시작한다. 그런데 얼마 후, 서원이가 기침을 하자 은가은은 "혹시 가루가 입에 들어간 것 아니냐?"며 신경을 곤두세운다.

이를 지켜보던 MC 이요원은 "원래 첫 아이 때는 모든 게 예민하고 조심스럽다"고 공감한다. 박현호는 "그럼 이요원 선배님도 비슷하셨냐?"고 묻는데, 이요원은 "아니다. 저는 딱히…"라는 반전 답변을 내놓아 모두를 폭소케 한다.

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이후로도 은가은의 어머니는 송편 반죽을 떼서 서원이에게 만지도록 해 은가은의 표정을 굳게 한다. 결국 박현호는 모녀의 신경전을 피해 서원이를 데리고 나와 낮잠을 재운다. 스튜디오 게스트로 출연한 환희 역시, "결혼이 이런 거군요"라며 대리 긴장한다. 이요원은 "그렇다. 결혼하면 계속 눈치보고 살아야 한다"고 조언해 또 다시 현장을 웃음바다로 만든다.

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한편, 은가은과 어머니는 서로에게 쌓인 서운함을 털어놓다가 눈물 사태를 일으킨다. 은가은은 "어릴 때부터 엄마가 '네 인생은 네가 알아서 살아'라는 말씀을 많이 하셨다", "엄마가 나한테 관심이 없는 것처럼 느껴졌다"고 터놓는다. 하지만 은가은의 어머니는 "내가 언제 그런 말을 했냐?"고 손사래를 치면서, "딸이 결혼 후에 더 다정해질 줄 알았는데…"라고 하더니 결국 눈물을 쏟는다.

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은가은 모녀의 남모를 사연과 뒤늦게 꺼내놓는 진심이 무엇인지, 추석을 앞둔 '모녀 눈물대첩'의 전말은 26일(오늘) 밤 10시 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2' 475회에서 확인할 수 있다.