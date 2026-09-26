아이유, 팬들 돈 쓰는게 걱정됐나 "돈 나갈 일 많아, 굿즈 줄이자" 폭탄 제안

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 아이유(이지은)가 팬들의 굿즈 소비를 걱정하는 마음을 솔직하게 털어놨다. 팬들에게 필요한 것만 선택해 구매했으면 좋겠다는 취지에서 굿즈 종류를 줄이는 방안까지 고민했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

25일 유튜브 채널 '진돌'에는 '성공한 덕후 끝판왕 ≪아이유 초대석≫'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 아이유가 진돌, 히디와 함께 팬 문화와 굿즈, 포토카드 등에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 아이유는 팬들이 공식 굿즈가 다양하게 출시되는 것을 반기는 이야기를 듣고 자신의 고민을 꺼냈다.

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그는 앨범 발매에 이어 콘서트와 팬클럽 9기 가입까지 이어지면 팬들이 자연스럽게 지출할 일이 많아진다고 설명했다. 이어 "그러면 어쨌든 여러모로 굉장히 돈이 나갈 일이 많지 않느냐"며 "마음에 드는 것만 고르셨으면 좋겠다"는 취지의 생각을 밝혔다.

아이유는 한발 더 나아가 "그러면 우리가 굿즈를 줄이자"고 말했다. 팬들의 부담을 덜어주기 위해 아예 굿즈 종류 자체를 줄이는 방법을 고민했다는 것이다.

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이에 아이유의 오랜 팬이라고 밝힌 히디는 "여기서 줄여버린다고요? 그걸 줄이고 선택하는 건 저희의 몫"이라며 굿즈를 선택할 권리는 팬들에게 있다고 강조했다.

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히디는 굿즈나 콘서트 티켓 구매가 오히려 일상에서 힘을 내는 계기가 되기도 한다고 했다. 그는 사고 싶은 굿즈나 콘서트를 떠올리며 "나 일해야겠네"라고 생각하게 된다며 팬으로서의 소비가 자신에게는 일종의 동기부여가 된다고 설명했다.

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아이유는 매년 출시되는 시즌 그리팅 역시 고민의 대상이었다고 털어놨다.

앨범까지 발매되는 상황에서 시즌 그리팅까지 추가되면 팬들이 또 구매하고 싶어질 수 있다는 이유에서다. 아이유는 회사와 관련 이야기를 나누고 있다며 한 해 정도는 과감하게 시즌 그리팅을 건너뛰는 방안까지 생각했다고 전했다.

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팬들이 앨범을 여러 장 구매하는 대표적인 이유 중 하나인 포토카드에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다.

아이유는 과거에는 팬들이 같은 앨범을 여러 장 구매해 포토카드를 모으는 문화를 쉽게 이해하지 못했다고 했다. 자신의 셀카를 SNS나 팬 커뮤니티, 팬 플랫폼 등에 올리면 팬들이 사진을 직접 출력해도 되지 않겠느냐는 생각을 했다는 것.

그러나 아이유는 이제는 포토카드를 수집하고 싶어 하는 팬들의 마음을 충분히 이해하게 됐다고 밝혔다. 그는 "이제는 제가 다 받아들였다"는 취지로 말하며 포토카드를 모으는 것 역시 팬들에게는 의미 있는 팬 활동이라는 점을 인정했다.

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그러면서도 셀카를 SNS에 공개하는 것과 포토카드로 제공하는 것 중 어느 쪽을 팬들이 더 선호하는지는 여전히 어렵다고 했다.

jyn2011@sportschosun.com