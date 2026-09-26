조정석, ♥거미·장모님에 요리 대접했다가 혼쭐.."키친타월 많이 쓴다고"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 조정석이 가족을 위해 요리를 했다가 장모님에게 뜻밖의 지적을 받은 에피소드를 공개했다.

25일 조정석의 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '추석 특집 | 조전석의 전 10종 도전기'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 조정석은 추석을 맞아 무려 10가지 전을 직접 부치기에 나섰다. 재료를 준비하는 과정부터 혼자 모든 일을 맡게 된 조정석은 보조 없이 홀로 요리해야 하는 상황에 불만을 드러내 웃음을 안겼다.

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그러던 중 제작진이 조정석에게 요리를 만들어 다른 사람에게 선물하거나 대접한 경험이 있는지 물었다.

조정석은 과거 드라마 '오 나의 귀신님'을 촬영하면서 요리를 배웠던 기억을 떠올렸다. 그는 "예전에 '오 나의 귀신님' 할 때 실제로 파스타하고 이런 걸 배웠다. 그걸 어디다 쓸까 하다가 결국 가족이다"라고 말했다.

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배운 요리의 첫 손님은 가족이었다. 조정석은 "우리 거미 씨하고 장모님한테 선보인 적이 있다. 그때 키친타월을 많이 쓴다고 장모님한테 혼났다"고 털어놨다.

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한편 조정석은 2018년 가수 거미와 결혼해 두 딸을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com