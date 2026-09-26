"누구 닮았나요?" 오상진♥김소영 둘째 子 얼굴 공개에 불거진 '난제'

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 둘째 아들 수호의 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

김소영은 지난 25일 자신의 SNS에 "저 엄마 닮았나요, 아빠 닮았나요? 요즘 보는 분들마다 의견이 분분하신 난제!"라는 글과 함께 아들 수호의 모습을 공개했다.

공개된 영상 속 수호는 아빠 오상진의 품에 폭 안겨 사랑스러운 표정을 짓고 있다. 아직 혼자 의자에 앉기 어려운 시기인 만큼 식사 시간에는 부부가 번갈아 아이를 안아주는 모습이다.

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김소영은 "아직은 의자에 앉지 못해서 밥 먹을 땐 돌아가며 안고 있어야 하지만, 둘째는 그저 귀엽고 좋은 것"이라며 둘째를 향한 애정을 드러냈다.

특히 오상진은 아이를 돌보느라 식사를 제대로 하지 못하는 상황에서도 수호를 품에 안은 채 행복한 미소를 짓고 있어 훈훈함을 더했다.

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앞서 얼굴이 처음 공개된 이후 수호는 '오상진 붕어빵'이라는 반응을 얻으며 화제를 모았다. 이날 공개된 모습에서도 엄마 김소영과 아빠 오상진의 모습을 골고루 닮은 사랑스러운 외모가 눈길을 끌었다.

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한편 김소영은 2017년 MBC 아나운서 출신 방송인 오상진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 방송 활동과 함께 브랜드를 이끄는 CEO로도 활동하고 있다.