"힘든 날들 견뎌줘서 고마워" 유승준, 미모의 ♥아내 허락 없이 얼굴 공개

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 유승준이 결혼 22주년을 맞아 아내와 함께한 사진을 공개하며 진심 어린 메시지를 전했다.

유승준은 지난 25일 개인 계정에 아내와 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 두 사람의 결혼식 당시 모습과 젊은 시절 반려견을 함께 안고 있는 모습 등이 담겼다.

특히 유승준은 오랜 시간 함께해 온 아내를 떠올리며 장문의 글을 남겼다. 그는 34년 전 미국 테츨라프 중학교 앞에서 처음 아내를 만났던 순간을 회상했다. 당시 아내를 한참 바라보다 "뭘 그렇게 쳐다봐?"라는 말을 들었던 일화를 전하며, 그때는 훗날 평생을 함께할 사람이 될 것이라고는 생각하지 못했다고 털어놨다.

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22년간 이어진 결혼 생활에 대한 소회도 밝혔다. 유승준은 행복했던 순간뿐만 아니라 예상하지 못했던 어려움과 힘든 시간까지 아내와 함께 지나왔다고 전했다.

그는 "오늘 우리는 결혼 22주년을 맞았네. 우리는 아름다운 날들도, 힘겨운 날들도 함께 지나왔고, 예상하지 못했던 수많은 폭풍도 함께 견뎌냈어. 당신은 다른 누구도 알지 못하는 무게까지 짊어지면서도 강인하게 버텨왔고, 나는 그런 당신의 모습을 언제나 존경할 거야"라고 적었다.

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이어 아내가 자신을 믿어준 것에 대한 고마움도 표현했다. "아무도 보지 못했던 눈물이 있었고, 아무도 듣지 못했던 기도도 있었다는 걸 알아. 내가 오늘 이 자리에 있을 수 있는 건 당신이 한 번도 나에 대한 믿음을 놓지 않았기 때문이야"며 "내가 길을 잃었을 때조차 당신은 내 마음이 어떤지 알고 있었고, 세상이 나를 외면하는 것처럼 느껴졌을 때도 당신은 내 곁에 남아줬어. 고마워... 쉽지 않은 사람이랑 살아줘서. 많이 힘들었지?!"라고 말했다.

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현재 네 아이와 함께 여섯 식구를 이루게 된 것에 대한 감사한 마음도 전했다. 유승준은 "어느 순간 우리는 여섯 식구가 되어 있었어. 나는 우리의 아름다운 네 아이들을 바라보고, 매일 자신보다 가족을 위해 더 많은 것을 내어주는 당신을 바라보면서 말로 다 표현할 수 없을 만큼 감사한 마음을 느껴. 크리스, 당신을 내 삶에 보내주신 하나님께 감사해"라고 했다.

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앞으로도 아내의 곁을 지키고 싶다는 바람도 드러냈다. 그는 "앞으로 남은 모든 시간 동안 나는 당신이 기댈 수 있는 사람이 되고 싶어. 당신이 지칠 때 웃게 해주는 사람이 되고 싶고, 처음 당신을 바라봤던 그날처럼 지금도 여전히 당신을 바라보는 사람이 되고 싶어"라고 전했다.

가족과 함께하는 현재의 삶 자체가 큰 행복이라는 뜻도 밝혔다. "하나님께서 당신을 위해 준비하신 모든 축복이 당신에게 닿기를 기도해. 그리고 우리가 마음 깊이 품어왔던 꿈들 가운데 일부라도 우리가 함께 살아가는 동안 이루어질 수 있기를 바라"며 "하지만 당신과 우리의 아이들과 함께 있는 지금, 나는 이미 이 땅에서 천국의 한 조각을 누리고 있는 것 같아. 우리의 집을 그렇게 느낄 수 있는 곳으로 만들어줘서 고마워"라고 덧붙였다.

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글의 마지막에는 아내를 향한 변함없는 사랑을 강조했다. 유승준은 "당신은 나의 여왕이고, 앞으로도 영원히 그럴 거야. 크리스. 결혼 22주년을 진심으로 축하해. 정말 많이 사랑해. 언제나"라고 적은 뒤 "또 허락 없이 사진 올렸네~ 미안. 사랑해 유선아"라고 덧붙였다.

유승준과 아내는 중학교 시절 처음 만나 오랜 기간 교제한 것으로 알려졌다. 두 사람은 2004년 9월 25일 결혼했으며, 현재 사남매를 두고 있다.

한편 유승준은 1990년대 '가위', '나나나', '열정', '연가' 등으로 인기를 얻었다. 이후 2002년 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하면서 병역 문제를 둘러싼 논란이 불거졌고, 이후 한국 입국과 비자 발급을 둘러싼 법적 다툼이 이어지고 있다.

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tokkig@sportschosun.com