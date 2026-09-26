‘이혼 3번’ 귀순 배우 김혜영, 급속 노화 충격 근황 “이제 남자한테 투자 안 해” (터치미)

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[스포츠조선 박아람 기자] 1998년 탈북한 뒤 '북한 황신혜' 등의 수식어로 주목받았던 김혜영은 배우와 가수로 활동하며 대중에게 이름을 알렸다. 그러나 세 번의 결혼과 이혼을 비롯해 사기 피해 등 여러 일을 겪으면서 약 8년 동안 방송 활동을 쉬게 됐다.

그는 방송을 떠나 있던 시간에 대해 "제가 8년을 쉬었다. 힘든 일도 있었고, 아이한테 집중해야겠다 싶었다"라고 밝혔다.

특히 김혜영은 세 번의 이혼을 겪은 뒤 남녀 관계에 대한 생각이 크게 달라졌다고 털어놨다.

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이날 절친한 코미디언 김현영과 이야기를 나누던 중 김현영이 새로운 인연을 만나는 것은 어떠냐는 취지로 이야기를 꺼냈다. 이에 김혜영은 과거의 결혼 생활을 떠올리면서도 더 이상 재혼이나 연애를 적극적으로 생각하지 않는다는 입장을 내비쳤다.

김현영이 "좋은 사람 만나야지. 이혼한 게 죄냐? 나도 이혼했지만"이라고 말하자 김혜영은 "언니처럼 한 번 했으면 또 찾아봐야지 하는데, 이젠 남자한테 투자 안 한다. 내 얼굴에 투자할 거다"라고 단호하게 답했다.

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세 번의 이혼을 경험한 김혜영에게는 이제 새로운 사람을 만나는 것보다 자신과 가족을 챙기는 것이 더 중요해진 모습이었다.

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김혜영은 아들과 관련된 이야기도 꺼냈다. 아들이 사춘기를 겪으면서 자신 역시 갱년기를 맞았고, 두 가지 상황이 겹치면서 스트레스가 상당했다고 고백했다.

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그는 "아들이 사춘기가 왔다. 방에 노크하고 들어오고, 웬만하면 문 열지 말라고 하더라"면서 "거기다 난 갱년기 아니냐. 난 계속 참다 보니 스트레스가 쌓인다. 그래서 6개월 동안 8kg이 찔 정도"라고 말했다.

힘든 시간을 음식으로 달래면서 체중까지 크게 늘었다는 설명이다. 여기에 오랜 기간 자신을 제대로 돌보지 못하면서 피부 고민도 깊어졌다고 전했다.

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그럼에도 김혜영이 다시 방송에 모습을 드러내게 된 데에는 아들의 말이 결정적인 계기가 됐다. 그는 아이가 자신에게 행복에 대해 물었던 순간을 떠올렸다.

김혜영은 "아이가 '엄마는 언제가 가장 행복해?'라고 묻더라. 방송이라고 하니까 '엄마가 행복한 일을 해야 웃죠'라고 하더라. 제가 그동안 안 웃었던 것 같다"라고 말하며 방송 복귀를 결심하게 된 배경을 전했다.

이날 방송에서는 김혜영의 피부 관리 습관도 공개됐다. 그는 건조한 피부에 괄사 마사지를 하거나 얼굴을 강하게 문지르는 등의 관리법을 보여줬고, 전문가들은 피부에 불필요한 자극을 줄 수 있다며 주의를 당부했다.

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한편 김혜영은 1998년 탈북한 뒤 국내에서 '1호 귀순 배우'로 활동하며 대중의 관심을 받았다. 이후 배우와 가수로 활동했으며 세 차례 결혼과 이혼을 경험했다.

tokkig@sportschosun.com