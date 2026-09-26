김신영, 故 전유성 1주기에 먹먹한 한마디..“나의 어른 보고싶어요”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김신영이 고(故) 전유성의 1주기를 맞아 짧은 글로 그리운 마음을 전했다.

김신영은 지난 25일 개인 계정에 전유성의 생전 모습이 담긴 사진 한 장을 공개했다.

사진 속에는 식사 자리에서 나란히 앉아 있는 고인과 김신영의 모습이 담겼다.

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사진과 함께 김신영이 남긴 글은 짧았다. 그는 별도의 설명 없이 "나의 어른 보고싶어요"라는 문장을 적어 고인을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

많은 이야기를 덧붙이지 않았지만, 공개된 사진 속 두 사람의 편안한 모습과 짧은 한마디가 오히려 깊은 여운을 남겼다. 김신영에게 전유성이 어떤 존재였는지를 짐작하게 하는 게시물이기도 했다.

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두 사람의 인연은 선후배 이상의 각별한 관계로 알려져 있다. 전유성은 생전 후배 코미디언들을 세심하게 챙기며 이들의 가능성을 발견하고 응원해 온 인물이다. 김신영 역시 전유성을 자신의 코미디 인생에서 중요한 어른으로 여겨왔다.

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전유성이 세상을 떠났을 당시에도 김신영은 고인의 마지막 순간을 곁에서 지켰다. 당시 병원에서 나흘 동안 함께한 그는 전유성을 향해 "나의 어른"이라고 표현하며 깊은 존경과 애정을 나타냈다.

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전유성은 지난해 9월 25일 폐기흉 증세가 악화하면서 향년 76세로 별세했다. 앞서 기흉 관련 치료를 받아왔으며, 이후 호흡 곤란 증상이 이어져 입원 치료를 받은 것으로 알려졌다.

전유성은 1969년 TBC '쑈쑈쑈' 방송작가로 연예계에 첫발을 내디딘 뒤 코미디언으로 활동 영역을 넓혔다. '유머 1번지', '쇼 비디오 자키' 등을 거쳐 '개그콘서트'의 초창기에도 힘을 보탰으며, 국내에서 '개그맨'이라는 명칭을 사용한 인물로 알려져 있다.

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tokkig@sportschosun.com