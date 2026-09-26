박지윤, 최동석과 이혼 후 맞은 추석...친정 가족 품에서 활짝 웃은 뭉클한 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박지윤이 친정 가족들과 함께한 추석 풍경을 공개하며 근황을 전했다.

박지윤은 지난 25일 자신의 SNS에 "추석마다 남동생 집에서 간단히 식사하는 것으로 끝내는 우리집 #추석"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 박지윤이 남동생 집에 모여 친정 부모님과 함께 식사를 하며 명절을 보내는 모습이 담겼다. 화려한 행사 대신 가족들이 한자리에 모여 음식을 나누는 소박한 추석 풍경이 눈길을 끌었다.

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특히 박지윤은 올케가 직접 준비한 명절 음식에 각별한 애정을 드러냈다. 그는 "작년부터인데 이거 괜찮냐는데도 본인은 너무 좋다고 말해주는 솜씨도 맘도 고운 우리 올케의 상차림은 #언더야드레시피의 저자답게 늘 감동이다. 재능을 살려서 더 많은 일을 했으면"이라고 전했다.

이어 "언니가 전도 부쳐오고 난 고기 선물로 면피했지만 수고로움과 정성이 만나 맛난 음식들 나누며 온 가족이 모여 아시안게임 이야기, 빠질 수 없는 정치 & 부동산 이야기 하다 갑작스런 혈당 스파이크 타임쯤 해산"이라며 유쾌하게 명절 풍경을 설명했다.

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가족들과 음식을 나누며 일상적인 이야기를 주고받은 박지윤의 모습에 팬들의 관심이 이어졌다.

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한편 박지윤은 KBS 아나운서 동기인 최동석과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 결혼 14년 만에 파경을 맞았으며 현재 이혼 본안 소송을 이어가고 있다. 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.

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또 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심은 변론 절차를 마쳤으며, 오는 11월 16일 제주지방법원에서 선고기일이 열릴 예정이다.