'3천억 CEO' 여에스더가 남길 어마어마한 유산에..♥홍혜걸 "난 따라 죽을 것"

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[스포츠조선 김수현기자] '3천억 CEO' 겸 의사 여에스더가 26년 지기 남사친 함익병과 산책을 즐기는 가운데, 남편 홍혜걸이 이를 몰래 지켜보며 뜻밖의 속내를 털어놨다.

지난 25일 여에스더의 유튜브 채널에는 '인간극장, 내 아내의 남자 사람 친구'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 여에스더는 26년 지기 친구인 함익병과 양재천을 산책하며 허심탄회한 대화를 나눴고, 홍혜걸은 두 사람을 지켜보며 코멘트를 더했다.

함익병은 여에스더의 남편 홍혜걸을 두고 "세상 사람들한테 물어봐라. 제일 부러운 남자가 누구냐. 우리 또래에서"라며 "대통령이 부럽겠냐, 장관이 부럽겠냐. 여에스더 남편이 부럽지"라고 너스레를 떨었다.

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이를 들은 홍혜걸은 "아이 참 어이가 없네. 뭘 부럽냐"라면서도 웃음을 보였다.

함익병은 거듭 "우리를 알 만한 동시대 사람들, 남자들한테 '너 대통령 할래? 여에스더 남편 할래?' 하면 에스더 남편 하지. 미쳤냐. 대통령을 왜 해"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이후 여에스더는 홍혜걸과 나눴던 이야기를 꺼냈다. 그는 "방송이긴 했지만 제가 죽으면 혜걸 씨한테 뭘 남겨준다, 안 남겨준다 얘기를 했다"고 말했다.

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이어 "어쨌든 제가 '퇴직연금이랑 집 드릴게요' 했더니 제 뒤꼭지에 대고 '그림도'라는 거다"라며 홍혜걸의 발언을 폭로했다.

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이에 홍혜걸은 "농담인 거 아시죠? 나는 에스터 죽으면 따라 죽을 거야"라며 아내를 향한 자신의 속내를 밝혔다.

함익병은 "남자가 평균 여자보다 한 4~5년 수명이 낮을 거다. 평균이 그러니까. 그래 갖고 누가 더 살지는 모른다"고 말하며 두 사람을 위로했다.

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여에스더 역시 "나 이러다가 내가 제일 오래 살면 나 부끄러워 어떡해?"라고 말해 웃음을 안겼다.

한편 여에스더는 1965년생, 홍혜걸은 1967년생으로 두 살 연상연하 부부다. 두 사람은 1994년 결혼해 오랜 기간 부부 생활을 이어오고 있다. 여에스더는 건강기능식품 기업을 운영하며 사업가로도 활동하고 있다.