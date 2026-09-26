나나 자택 털려던 강도범, "나나가 찔렀다" 허위 고소했다가 추가 기소

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 나나(본명 임진아)의 자택에 흉기를 들고 침입했던 강도범이 이번에는 무고 혐의로 재판에 넘겨졌다. 자신을 제압한 나나가 흉기로 자신을 찔렀다는 취지의 허위 고소를 했다가 추가 기소된 것이다.

26일 스포츠경향 보도에 따르면 서울중앙지검 형사1부(직무대리 부장검사 이주희)는 지난 16일 30대 남성 김모씨를 무고 혐의로 불구속 기소했다.

김씨는 지난해 11월 15일 새벽 경기 구리시에 있는 나나의 자택에 흉기를 가지고 침입해 금품을 요구한 혐의를 받는다. 당시 나나와 어머니가 강하게 대응하면서 범행은 미수에 그쳤다.

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김씨는 이 사건으로 지난해 12월 강도상해 혐의로 구속 기소됐으며, 올해 6월 1심에서 강도치상 혐의로 징역 7년을 선고받았다.

문제는 김씨가 수사 과정에서 나나를 상대로 별도의 고소를 제기하면서 불거졌다. 김씨는 지난해 12월 나나가 집 안에 있던 흉기로 자신을 찔렀으며, 자신에게 4000만원을 주는 대가로 흉기를 자신이 가져온 것처럼 진술해 달라고 했다는 취지로 주장했다.

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그러나 경찰은 김씨의 주장을 받아들이지 않았다. 지난 1월 나나에 대한 살인미수 등 혐의에 대해 불송치 결정을 내렸고, 이후 나나는 김씨를 무고 혐의로 맞고소했다.

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검찰은 사건을 넘겨받은 뒤 추가 수사를 진행했다. 나나의 진술을 비롯해 김씨의 휴대전화 포렌식 자료 등을 살펴본 것으로 전해졌다.

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특히 범행 당시 김씨와 함께 경찰서 유치장에 있었던 이들의 진술도 판단에 영향을 미쳤다. 이들은 김씨가 자신이 흉기를 나나의 집으로 직접 가져갔다는 취지의 말을 했다고 진술한 것으로 알려졌다.

김씨는 앞선 1심 재판에서도 나나가 4000만원을 주겠다고 해 자신이 흉기를 준비한 것처럼 거짓말을 했다는 주장을 펼쳤지만 받아들여지지 않았다.

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재판부는 김씨가 장갑을 끼고 있었음에도 범행에 사용된 흉기에서 김씨의 DNA가 확인된 점과 범행에 앞서 인터넷에서 흉기를 미리 준비했을 경우 처벌 수위를 검색한 정황 등을 근거로 흉기를 사전에 소지하고 있었던 것으로 판단했다.

이번 추가 기소로 김씨는 나나의 자택에 침입해 금품을 빼앗으려 한 혐의에 이어, 자신의 형사처분을 피하기 위해 나나를 상대로 허위 사실을 신고한 혐의까지 받게 됐다.

앞서 나나는 사건 이후 자신과 어머니가 자택에 침입한 강도범에 맞섰던 사실이 알려지며 주목받았다. 이번 사건은 강도범의 범행뿐 아니라 이후 제기된 허위 고소까지 수사 대상에 오르면서 추가적인 법적 절차로 이어지게 됐다.

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tokkig@sportschosun.com