'가족여행 논란' 헤이지니, 둘째 아들 또 아팠다.."연휴 시작부터 열"

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[스포츠조선 정유나 기자] 키즈 크리에이터 헤이지니가 추석 연휴 첫날부터 아픈 둘째 아들을 돌보는 근황을 전했다.

헤이지니는 26일 자신의 SNS에 "연휴 시작부터 열"이라는 글과 함께 둘째 아들의 근황을 공개했다.

공개된 사진 속 둘째 아들의 체온은 37.8도를 기록하고 있었다. 헤이지니는 "면연력 아오"라며 갑작스럽게 열이 난 아들을 걱정하는 마음을 드러냈다.

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이어 아들을 품에 꼭 안고 있는 모습을 공개하며 "아프니까 엄마 껌딱지 하실게요"라고 전했다.

앞서 헤이지니는 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 통해 과거 아픈 둘째 아들을 제외한 채 가족여행을 떠났던 이유에 대해 해명했다.

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당시 승유는 심한 중이염으로 장기간 항생제를 복용 중이었으며, 헤이지니는 부모님이 아이를 돌보고 있어 부산 일정은 1박 2일로 짧게 다녀왔다고 설명했다. 이후 아이를 두고 여행을 갔다는 지적이 나오자 "아기가 아픈데 꼭 여행을 갔어야 했냐"는 반응이 있었다고 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com