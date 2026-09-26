'♥이상순 건강이상' 이효리, 추석에 전한 근황..요가원서 차 한상 "행복하세요"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이효리가 운영하는 요가원에서 추석을 맞아 따뜻한 인사를 전했다.

25일 이효리가 운영하는 '아난다 요가원' 공식 SNS 계정에는 "편안하고 행복한 추석 보내세요"라는 메시지와 함께 사진 한 장이 공개됐다.

공개된 사진에는 넓고 여유로운 분위기의 요가원 내부가 담겼다. 햇살이 들어오는 공간 한가운데에는 낮은 나무 테이블이 놓여 있으며, 그 위에는 차와 찻잔 등이 정갈하게 준비돼 있어 눈길을 끈다.

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한편 이효리의 남편 이상순은 최근 갑작스러운 건강 이상으로 활동을 중단한 상태다.

이상순은 이달 초, 라디오 생방송에 불참하면서 건강 이상설이 불거졌다. 이후 '미주신경 기능 저하'와 관련된 신경계 증상으로 의료진의 권유에 따라 안정을 취하고 있는 것으로 알려졌다. 충분한 휴식을 취한 뒤 건강한 모습으로 돌아오겠다는 뜻도 전했다.

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이효리와 이상순은 2013년 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 이후 이효리는 서울 연희동에 요가원을 오픈해 직접 수업을 진행하며 방송 활동도 이어가고 있다. 이상순은 라디오 DJ로 변신해 청취자들과 만나왔다.

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jyn2011@sportschosun.com