"합법적 바람" 김기방 아내, 조인성 품에 폭 안겨 "불가능한 사랑"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김기방의 아내 김희경이 배우 조인성과 찍은 다정한 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

김희경은 26일 자신의 SNS에 "(불)가능한 사랑..♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김희경은 조인성의 품에 폭 안긴 채 누구보다 행복한 미소를 짓고 있다. 조인성 역시 김희경과 다정한 포즈를 취하며 훈훈한 분위기를 연출했다.

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김희경은 "요즘 시사회에 뒷풀이까지 인성오빠 영화가 분기별로 개봉을 해줘서.. 제가 거의 유일하게 외출(자유부인)하는 시간이었어요"라고 적었다.

이어 "열일해 줘서 그저 고맙습니다. 남편한텐 쪼금 더 고맙습니다 ㅋㅋ 이런 호사를 언제 누리냐구...?? 거의 10년을 봤는데도 심장이 두근두근.. 헤헷"이라며 조인성을 향한 팬심을 드러냈다.

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이를 본 남편 김기방은 "일년에 몇번 안되는 합법적 바람...심지어 내가 찍어 드림....참나"라고 댓글을 남겼다. 아내와 조인성의 다정한 모습을 직접 촬영해준 김기방의 너스레에 웃음을 자아냈다.

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한편 김기방과 화장품 브랜드 부대표 김희경은 2017년 결혼, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com