[아시안게임] 강동신, 11세 日 신동에 막혔다…e스포츠 ‘뿌요뿌요 챔피언스’ 은메달 획득

한국 e스포츠 국가대표 출정식에서 '뿌요뿌요 챔피언스' 종목 강동신이 각오를 밝히고 있다. 사진제공=한국e스포츠협회

강동신과 구리하라가 맞붙은 '뿌요뿌요 챔피언스' 결승전 장면. 출처=SPOTV 중계

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한국 e스포츠에서 첫 은메달이 나왔다.

e스포츠 '뿌요뿌요 챔피언스' 종목 한국 국가대표 강동신은 26일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 일본의 구리하라 유키에게 세트 스코어 2대10으로 패하며 은메달을 차지했다.

강동신은 준결승에서 대만의 궈쯔앙을 10대3으로 꺾고 결승에 진출하며 금메달에 도전했다. 하지만 조별리그에서 한 차례 만났던 구리하라를 다시 넘지 못했다.

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강동신은 지난 24일 조별리그에서도 구리하라에게 1대3으로 패했다. 이후 8강에서 인도의 파리토시를, 준결승에서 궈쯔앙을 차례로 꺾으며 결승까지 올라왔지만 구리하라와의 두 번째 대결에서도 승리를 거두지는 못했다.

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강동신은 첫 세트를 잡아내며 기선을 잡았다. 하지만 구리하라는 2세트 15연쇄 공격에 의한 승리부터 시작해 내리 다섯 세트를 따내며 앞서 갔다. 강동신은 7번째 세트에서 승리, 세트 스코어를 2-5로 따라가며 반전을 마련하려 했지만 이후 구리하라에 또 다시 연속으로 다섯 세트를 내리 내주면서 패했다.

하지만 강동신이 이날 은메달을 획득하면서 한국 e스포츠가 이번 아시안게임에서 두번째 메달을 따냈다. 앞서 레이싱게임 '그란 투리스모 7'에 출전한 김영찬이 동메달을 획득했다.

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2015년생인 구리하라는 올해 11세로 이번 대회 일본 선수단 최연소 국가대표다. 조별리그부터 결승까지 한 차례도 패하지 않는 완벽에 가까운 경기력을 펼치며 금메달을 목에 걸었다. 구리하라는 역대 일본은 물론 아시안게임 최연소(11세 3개월) 금메달리스트 기록도 세우게 됐다.

이번 대회에서 처음 정식 종목으로 채택된 '뿌요뿌요 챔피언스'는 일본 게임사 세가의 대표 퍼즐게임 '뿌요뿌요' 시리즈를 기반으로 한 1대1 대전 게임이다. 같은 색의 '뿌요'를 4개 이상 연결해 없애고, 연쇄를 만들면 상대에게 방해용 '오자마뿌요'를 보내는 방식으로 승부를 가린다. 단순히 뿌요를 빠르게 없애는 것뿐 아니라 연쇄를 설계하고 상대의 공격에 대응하는 순간적인 판단과 수싸움이 중요한 종목이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com