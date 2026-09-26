‘태양의 후예’ 그 귀여운 꼬마가 이렇게 컸다..나마디 조엘진, 한국 육상 대표 선수로 성장

KBS, 연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] '태양의 후예'에서 귀여운 모습으로 시청자들의 눈길을 사로잡았던 꼬마가 어느새 한국 육상을 대표하는 단거리 선수로 성장했다.

배우로 먼저 얼굴을 알렸던 나마디 조엘진(20·예천군청)이 2026 아이치 나고야 아시안게임 남자 100m 결선 무대에 오르며 다시 한번 주목받고 있다.

나마디는 25일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 남자 100m 결선에서 10초17의 기록으로 4위를 차지했다. 메달권과는 불과 0.06초 차이였다. 함께 출전한 비웨사 다니엘 가사마(23·안산시청) 역시 10초19로 5위에 오르며 한국 단거리 육상의 가능성을 보여줬다.

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지금은 트랙 위에서 누구보다 빠르게 달리는 선수지만, 나마디를 기억하는 시청자들에게는 조금 특별한 과거가 있다.

나마디는 어린 시절 아역 배우로 활동했다. 특히 열 살 무렵 인기 드라마 '태양의 후예'에 출연해 '염소 소년'으로 불리며 귀여운 매력을 선보였다. 이후 유아 프로그램과 어린이 방송 등에도 모습을 드러내며 얼굴을 알렸다.

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그러던 꼬마는 이제 카메라 앞이 아닌 육상 트랙을 자신의 무대로 삼았다.

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서울에서 태어나 김포에서 성장한 나마디는 나이지리아 출신 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났다. '나마디 조엘진'이라는 이름도 특별하다. 아버지의 성인 나마디에 세례명 '조엘'과 '보배 진(珍)'을 더해 지었다.

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아역 배우에서 육상 선수로 진로를 바꾼 뒤 꾸준히 성장한 나마디는 현재 한국 남자 단거리의 기대주로 꼽힌다. 개인 최고 기록은 10초13으로, 한국 남자 100m 기록인 10초07에도 도전하고 있다.

이번 아시안게임 결선에서는 아쉽게 메달을 목에 걸지는 못했다. 하지만 나마디에게는 아시아 정상급 선수들과 직접 경쟁하며 자신의 가능성을 확인한 무대였다.

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경기를 마친 나마디는 스타트에 아쉬움을 나타내면서도 발전할 부분을 찾았다고 밝혔다.

그는 "준결선 때처럼 조금 더 편안하게 뛰었다면 훨씬 좋은 기록이 나왔을 것 같다"며 "발전할 수 있는 부분을 찾은 것 같다"고 말했다.

특히 출발 동작을 보완해야 할 부분으로 꼽았다. "스타트는 매번 잘 나갈 수 있는 게 아니더라"며 "가장 잘 나왔을 때의 모습을 평균적으로 만들어내는 게 우선인 것 같다"고 설명했다.

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우승을 차지한 태국의 푸리폴 분손은 9초90으로 아시안게임 신기록을 세웠다. 나마디는 자신보다 앞선 선수들의 기량을 직접 경험한 것 역시 값진 수확으로 받아들였다.

나마디는 앞으로 더 큰 무대를 바라보고 있다. 아시아선수권과 하계 유니버시아드, 세계선수권 등을 목표로 삼으며 자신의 기록을 계속 끌어올리겠다는 각오다.

그가 세운 다음 목표는 분명하다. 바로 한국 신기록이다.

현재 한국 남자 100m 기록은 김국영 코치가 2017년 세운 10초07이다. 나마디의 개인 최고 기록은 10초13으로, 한국 육상 기록에 도전할 충분한 가능성을 보여주고 있다.

무엇보다 눈길을 끄는 건 어린 시절 브라운관에서 사랑받던 꼬마가 이제는 태극마크를 달고 세계를 향해 달리고 있다는 점이다.

'태양의 후예' 속 귀여운 꼬마에서 한국 육상의 기대주로. 나마디 조엘진의 다음 질주는 이제 육상 팬들의 관심을 받고 있다.

tokkig@sportschosun.com