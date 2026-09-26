'김지민♥' 김준호, "아빠 차 뽑았다 널 데리러 가~" 주체 못하는 아들 바보 (독박투어)

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[스포츠조선 김수현기자] '끝까지 간다! 독박투어' 김준호가 김천 추풍령 테마파크에서 예비 아빠의 설렘을 드러내며 '아들 바보' 면모를 발산한 가운데, 박영진과 '독박즈'의 거침없는 입담까지 폭발한다.

26일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 17회에서는 '개그맨 찐친' 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 강원도 철원에 이어 경상북도 김천으로 떠나, 현지 명소와 맛집을 섭렵하는 유쾌한 현장이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 추풍령 휴게소에서 김천이 고향인 '여행 친구' 박영진과 접선한다. 박영진은 '김천 홍보대사'답게 시작부터 '가이드' 모드를 켠다. 그는 휴게소 뒤편에 있는 추풍령 테마파크를 '독박즈'에게 소개하고, 이때 '두릅이 아빠' 김준호는 어린이용 자동차 놀이기구를 보자 바로 탑승해 "오빠 차 뽑았다. 널 데리러 가~"라며 즐거워한다. 박영진은 그의 모습에 "이제는 (노래를) '아빠 차'라고 불러야지~"라고 조언한다. 내년 2세 '두릅이' 탄생을 앞두고 있는 김준호는 곧장 "아빠 차 뽑았다. 널 데리러 가~"라고 개사해 노래를 해 '아들 바보' 바이브를 내뿜는다.

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유쾌한 분위기 속, '독박즈'는 휴게소에서 간식을 구경한다. 이때 박영진은 "김천이 호두가 유명하다"며 호두과자를 추천한 뒤 "오늘 저는 홍보대사로서 게임보다 김천 홍보에 집중할 것"이라고 밝힌다. 유세윤은 "너 그렇게 하다간 독박에 걸릴 텐데?"라고 도발하고, 박영진은 "우리 아내가 '독박투어' 찐팬이라 조언을 해줬다. 절대 자리 비우지 말고, 화장실도 혼자 가지 말라고 했다"며 '독박즈'를 견제해 웃음을 안긴다.

그의 견제 전략이 통할지 관심이 쏠리는 가운데, 이들은 '석쇠 불고기 거리'로 가서 식사를 하기로 한다. 차로 이동하던 중, 박영진은 처음 개그맨이 됐던 신인 시절을 떠올리며 '라떼 토크'를 가동한다. 유세윤은 "그때 영진이가 엄청 똑똑해서 ('개그콘서트' 당시) 대본이 항상 재밌었다"고 호응한다. 그러자 김준호는 "너랑 나랑 같이 했던 코너도 있었나? 그게 뭐였지?"라고 묻는다. 박영진은 잠시 생각에 잠기더니 "그거 같이 하다가 (준호 형이) 갑자기 사라지셔서"라며 자체 검열해 김준호를 비롯한 모두를 어질어질하게 만든다.

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김준호를 당황케 한 그 시절의 아픈(?) 추억이 무엇인지, 박영진과 '독박즈'의 찐친 케미가 폭발한 김천 여행기는 26일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 17회에서 만날 수 있다.