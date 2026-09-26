"며느리 도리는 멀리" 선우은숙 며느리, 이래도 되나..육아 맡기고 "진정한 아기의 추석"

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[스포츠조선 정유나 기자] 선우은숙의 며느리 최선정이 시어머니와 함께 일본 니세코로 추석 가족여행을 떠난 근황을 공개했다.

최선정은 최근 "추석 전 해야 할 일들을 폭풍처럼 몰아서 끝내놓고 이제 며느리의 시간을 가져보려고 어머님을 모시고 일본 니세코에 왔어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 "아 며느리의 시간 아니고 애기의 시간인가.."라며 "딸 같은 며느리를 원하셔서 저를 항상 애기야~ 하고 부르셨거든요. 그랬더니 딸 말고 진짜 애가 돼버려~~??"라고 적어 웃음을 자아냈다.

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그러면서 "며느리의 도리는 멀리하고 어머님께 태리현이는 다 맡기는 진정한 아기의 추석을 보내볼 예정이에요. 저는 애기니까요"라며 시어머니에게 육아를 맡기고 오랜만에 여유를 만끽하는 근황을 전했다.

공개된 사진에는 최선정이 시어머니 선우은숙, 남편, 두 아이와 함께 일본 니세코에서 추석 연휴를 보내고 있는 모습이 담겼다. 가족들은 온천을 즐기고 맛있는 음식을 먹으며 여유로운 시간을 보내고 있다.

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특히 최선정은 시어머니와 함께 여행을 즐기며 다정한 고부 사이를 드러내 훈훈함을 더했다.

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한편 미스 춘향 출신인 최선정은 지난 2018년 이영하, 선우은숙의 아들인 배우 이상원과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최선정은 뷰티와 건강식품 관련 사업을 운영하고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com