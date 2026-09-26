‘임신설 부인’ 서은혜 “♥조영남, 웃을 때 섹시”..父 "아주 염장을 질러라"

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[스포츠조선 박아람 기자] 다운증후군 작가 서은혜(개명 전 정은혜)가 남편 조영남을 향한 남다른 애정을 드러내며 화기애애한 추석 일상을 공개했다.

서은혜는 26일 개인 계정에 "19금 추석만담 '장모님은 잠이 많으신가봐요^^'"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에는 두 사람이 추석을 맞아 나란히 한복을 차려입고 등장했고, 가족들과 함께한 유쾌한 대화가 담겼다.

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특히 서은혜는 남편을 향해 연이어 칭찬을 건네며 애정을 숨기지 않았다.

그는 조영남에게 "오빠는 왜 귀여워?"라고 묻는가 하면 "나도 밝지만 오빠는 왜 밝아?"라며 남편의 밝은 성격을 칭찬했다.

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여기서 끝나지 않았다. 서은혜는 조영남의 외모에 대해서도 "근데 오빠는 왜 웃을 때 왜 섹시해? 오빠는 왜 옷을 벗을 때 섹시해?"라고 말하며 거침없는 애정 표현을 이어갔다.

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이를 옆에서 듣고 있던 서은혜의 아버지는 "아주 염장을 질러라"라고 반응해 웃음을 안겼다.

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또 서은혜의 아버지가 "아빠는 벗어도 엄마는 코~ 잔다"고 받아치자 조영남은 "장모님은 잠 많으신가 보다"라고 답해 웃음을 자아냈다.

두 사람은 발달장애인을 위한 일자리에서 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 이후 사랑을 키워 지난해 5월 부부가 됐다.

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최근에는 서은혜가 SNS에 공개한 사진 한 장을 두고 임신설이 불거지기도 했다. 당시 사진에는 서은혜와 조영남이 임신 초음파 사진을 들고 있는 모습이 담겼기 때문이다.

그러나 서은혜는 해당 사진이 실제 임신을 의미하는 것이 아니라며 지인에게 받은 애플리케이션을 활용해 추석 인사 카드를 제작하는 과정에서 AI를 통해 만들어진 이미지였다고 설명했다.

tokkig@sportschosun.com