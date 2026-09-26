오정연, 서장훈과 이혼 14년 만에 '재혼' 언급..."임시완·연준 스타일 좋아, 첫눈에 반해야"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 오정연이 재혼에 대한 솔직한 생각과 자신의 이상형을 공개했다.

지난 24일 유튜브 채널 '절에 간 성경'에는 '오정연이 솔로 탈출 위해 간절히 기도한 서울의 숨은 기도 명당 옥천암!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김성경은 언니를 따라 하는 오정연에게 "너 설마 다 따라 해도 이혼을 따라 한 건 아니지?"라고 농담을 건넸다. 이에 오정연은 "그건 언니랑 전혀 상관이 없었다"고 선을 그어 웃음을 자아냈다.

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제작진은 "다시 따라 하면 되지 않냐. 결혼으로"라고 말하며 오정연에게 재혼 의사를 물었다.

오정연은 자신의 삶과 가치관에 맞는 사람을 만나고 싶다는 뜻을 밝혔다. 그는 "겉모습으로는 오해를 많이들 하시는데 전 좀 속세라는 거와 거리가 먼 삶을 산다"며 "나의 본능에 충실하다. 재밌는 거 하면 행복하고, 쉴 때는 좀 퍼져 있고 이러면 행복하다"고 말했다.

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이어 "일할 때는 진짜 딱 일을 열심히 해서 자아실현을 하고 그런 가치관이 맞는 사람"을 이상적인 상대의 조건으로 꼽았다.

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김성경은 "그런 사람들 있다. 많다"며 오정연을 격려했다. 그러면서 "그렇게 해 줄 사람인지 아닌지를 네가 먼저 미리 보기도 전에 단정하지 말라"고 조언했다.

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하지만 오정연은 "나는 첫눈에 반하지 않으면 진짜 못 만나겠다"고 자신의 연애 스타일을 털어놨다. 이에 김성경은 "나 우리 남편 첫눈에 안 반했다니까"라고 말해 두 사람의 다른 연애관이 드러났다.

오정연은 이상형에 대해서도 구체적으로 언급했다. 그는 "말해봤자인데 투모로우바이투게더 연준이나 임시완 씨 같은 스타일이 좋다"며 "아무리 화가 나도 얼굴을 보면 (풀리는)"이라고 말했다.

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그러자 김성경은 "화가 나면 아무것도 안 보인다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

오정연이 꼽은 '절대 안 되는 포인트'도 공개됐다. 그는 "예의 없는 사람은 싫고, 통제욕이 있는 사람도 싫다"며 "대화가 안 돼도 안 된다. '아 몰라, 나 말 안 할래'가 최악인 것 같다"고 밝혔다.

한편 오정연은 2009년 전 농구선수 서장훈과 결혼했으며 2012년 합의 이혼했다.