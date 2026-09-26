안영미, 소름끼치는 유전자 고백 “두 아들 다 나와 똑같이 생겨..피는 못 속인다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 안영미가 두 아들의 외모를 두고 솔직한 생각을 털어놨다. 아들들의 얼굴에서 자신의 모습을 발견했다며 남편을 향해 농담 섞인 표현까지 꺼냈다.

안영미는 26일 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에 서 두 아들의 외모에 대한 이야기를 나눴다.

이날 안영미는 둘째 아들의 사진을 본 지인의 반응을 전하며 이야기를 시작했다. 그는 "중학교 친구한테 둘째 사진을 보내줬는데 유전자에 소름이 끼친다고 했다. 내 사진과 아들 사진을 합성해서 봤더니 너무 똑같다고 했다"라고 말했다.

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이어 주변의 닮은꼴 가족 이야기를 꺼내며 정주리와 비교했다. 안영미는 "내가 정주리한테 뭐라고 할 게 아니었다. 정주리네 다섯 아들이 다 정주리를 닮았다. 그래서 정주리 남편한테 '정주리 컬렉터냐' 했는데 우리 남편도 안영미 컬렉터인가 보다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

두 아들이 자신의 특징을 그대로 물려받은 것 같다는 생각도 밝혔다. 안영미는 "피는 못 속인다. '나는 아니야'라고 해도 속일 수가 없다. 애한테 '쟤가 왜저래' 해도 나한테 있는 모습이니까 거울치료한다고 생각하고 싸우지 말자"라고 했다.

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안영미는 2020년 비연예인 남성과 결혼했다. 이후 2023년 첫째 아들을 출산했으며, 지난 6월에는 한국에서 둘째 아들을 품에 안았다.

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tokkig@sportschosun.com