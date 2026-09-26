44세 엄마·49세 아빠의 극한 육아..손담비♥이규혁 “엄빠는 늙었다”

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 남편 이규혁, 딸 해이와 함께한 추석 일상을 공개하며 행복한 가족의 모습을 전했다.

손담비는 26일 자신의 SNS에 "추석 끝자락"이라는 글과 함께 남편 이규혁, 딸 해이와 함께한 일상을 담은 사진을 공개했다.

손담비는 "먹고 놀고 안아주고 또 먹고. 우리 집 명절 요약: 해이는 신났고 엄빠는 늙었다"라고 적으며 육아와 함께한 명절의 현실을 유쾌하게 표현했다.

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공개된 모습 속 세 가족은 딸 해이를 품에 안고 함께 시간을 보내며 행복한 미소를 짓고 있다.

해이와 즐거운 시간을 보내는 손담비와 이규혁의 모습에서는 딸을 향한 각별한 애정이 고스란히 느껴진다.

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특히 손담비는 1983년생으로 올해 44세이며, 1978년생인 이규혁은 올해 49세다. 손담비는 43세의 나이에 딸 해이를 출산한 뒤 육아 일상을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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육아와 일상을 함께 보내며 체력적으로 쉽지 않은 순간도 있지만, 세 가족은 서로를 바라보며 행복한 시간을 보내 훈훈함을 더했다.

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한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸 해이를 출산했다. 이후 육아와 자기관리를 병행하는 일상을 공개하며 팬들의 관심을 받고 있다.