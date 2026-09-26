전효성, 무당에 '의미심장 경고' 받았다..."언니, 운동선수 만나지 마요"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전효성이 MZ무당의 사주 풀이를 듣던 중 "운동선수를 만나지 말라"는 뜻밖의 조언을 받아 눈길을 끌었다.

지난 24일 전효성의 유튜브 채널 '전, 효성입니다'에는 'MZ무당이 골라준 제 찐 추구미는요…? 무당이랑 쇼핑하기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 전효성은 'MZ무당' 노슬비를 만나 함께 쇼핑을 즐기며 다양한 이야기를 나눴다. 쇼핑과 함께 전효성의 사주를 살펴보던 노슬비는 "내년엔 금전운도 좋아 보인다"며 전효성의 앞으로의 흐름을 언급했다.

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이어 노슬비는 전효성을 빤히 바라보더니 갑자기 "언니 운동선수 만나지 마요"라고 말해 전효성을 당황하게 했다.

전효성이 "왜요? 왜요?"라고 묻자 노슬비는 "언니랑 성향이 너무 안 맞는다"고 설명했다.

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노슬비는 "언니가 맞다고 생각하는 거, 특히 도덕적인 부분에서 주관이 세다"며 "근데 운동선수들은 자기가 맞다고 하는 게 대부분이라서 거기서 문제가 생긴다"고 풀이했다. 그러면서 "웬만하면 언니는 일반인을 만나는 걸 더 추천한다"고 조언했다.

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뜻밖의 사주 풀이에 전효성은 연신 놀라워했다. 그는 "너무 신기하다. 미쳐버려. 도파민 풀충전이다"라고 말하며 흥미로운 반응을 보였다.