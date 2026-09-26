"하루만 백수됐다" 女먹방 유튜버, 갑자기 수익 정지 통보..영상 삭제까지 [SC이슈]

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[스포츠조선 정유나 기자] 먹방 유튜버 '살빼조'가 유튜브 수익 창출 중단과 관련해 직접 입장을 밝혔다.

24일 '살빼조'는 "하루만에 일자리 잃은 먹방 유튜버"라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 그는 "먹방 유튜브 수익 중단 진실과 오해"라며 "요즘 먹방 유튜버들 수익 중단됐다고 뉴스 올라오는거 보셨느냐. 그 사람이 바로 저다. 저 백수 됐다고 아주 온 동네방네 광고하고 있다"고 말했다.

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이어 "근데 수익 끊긴 건 전데 왜 쯔양, 히밥 님까지 끌고 오는지 모르겠다"며 "이게 단순히 많이 먹는다고 제재 대상이 되는 게 아니라 섭식 장애를 유도하거나 모방하게 만들 수 있는 지가 기준인 거다. 예를 들면 지나치게 마른 신체 노출, 폭식 언급, 구토 혹은 설사약 남용 등등.."이라고 설명했다.

그러면서 "저는 4~5년 전에 잦은 다이어트와 폭식하는 영상들을 주로 올렸었는데 몇달 전부터 옛날 영상들이 경고 없이 하나씩 삭제되더니 갑자기 수익 정지 통보가 날라왔다"고 밝혔다. 이어 "따라서 단순히 많이, 맛있게 먹는 채널들은 제재 대상이 아니니 초긴장까진 않아셔도 될 듯 하다"고 덧붙였다.

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또 "아무튼 수익중단 풀려면 옛날 영상들 다 지우고 90일 뒤에 이의신청을 해야하는데 추억이 담긴 영상들이라 차마 지울 용기가 안 난다"고 털어놨다.

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그러면서 "그래서 당분간은 릴스랑 쇼츠로 활동할 생각이다. 심정이 어떠냐고 물어보신다면..그냥 보내줄 때가 왔구나 싶다. 걱정해주신 분들 모두 감사드린다"고 전했다.

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최근 글로벌 동영상 플랫폼 유튜브가 섭식장애 관련 가이드라인과 수익 창출 요건을 대폭 강화하면서 먹방, 다이어트 크리에이터 사이에 파장이 일고 있다. 실제로 먹방과 체중 감량을 다루는 인기 크리에이터 채널을 중심으로 수익 창출이 중단되거나 기존 영상을 대거 삭제하는 사례가 잇따르고 있다.

구독자 약 44만 명을 보유한 '살빼조'는 지난 18일 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "수익 창출이 중단된 상태"라며 "폭식과 섭식장애 관련 가이드라인이 엄격해지면서 관련 영상을 올린 채널들에 강한 규제를 넣고(적용하고) 있다"고 밝혔다. 이어 "어떤 영상에서 제재를 받을지 몰라 영상 업로드도 중단하고 있다"고 토로했다.

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jyn2011@sportschosun.com