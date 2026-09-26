[공식] 최산, 열애설 초고속 부인 "영상 속 여성=브랜드 관계자, 단둘이 만남 아냐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 에이티즈 산을 둘러싼 열애설이 소속사의 해명으로 해프닝으로 일단락됐다.

21일 온라인 커뮤니티를 중심으로 산이 이탈리아 밀라노에서 한 여성과 함께 거리를 걷고 있는 모습이 담긴 영상이 확산됐다. 영상 속 산과 여성이 나란히 이동하는 모습이 포착되면서 일부 누리꾼들 사이에서는 두 사람의 관계를 두고 다양한 추측이 제기됐다. 특히 해당 여성이 산의 여자친구가 아니냐는 의혹까지 불거지며 열애설로 번졌다.

이에 에이티즈 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 산의 열애설에 대해 직접 해명했다.

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KQ엔터테인먼트 관계자는 26일 "영상 속 여성분은 밀라노 브랜드 관계자로 필요 물품을 구매하러 가던 중이었다"라며 "단둘이 있는 것이 아닌, 현지 경호원과 매니저도 함께 있었다"고 설명했다.

산은 최근 패션 관련 일정으로 이탈리아 밀라노를 찾았다. 지난 21일 밀라노 패션위크 참석을 위해 출국한 가운데 현지에서 포착된 모습이 온라인상에 퍼지면서 뜻밖의 열애설에 휩싸이게 됐다. 그러나 소속사가 영상 속 여성의 신원과 당시 상황을 구체적으로 설명하면서 논란은 빠르게 정리되는 분위기다.

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한편 산이 속한 에이티즈는 지난 6월 발매한 '배드(BAD)'의 안무 챌린지로 화제를 모은 바 있다. 글로벌 무대에서 활발한 활동을 이어가고 있는 가운데 산 역시 패션과 음악을 오가며 다양한 행보를 펼치고 있다.