'침착맨 동생', 위고비 맞고 22kg 감량…아이브 리즈 닮은꼴 大변신

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 침착맨의 동생으로 잘 알려진 통닭천사(본명 이세화)가 22kg 감량에 성공한 뒤 이번에는 '걸그룹 데뷔'에 도전해 눈길을 끌고 있다.

통닭천사는 최근 자신의 유튜브 채널 '통닭천사의 깔깔튜브'를 통해 '통닭천사 아이돌 데뷔'라는 제목의 영상을 공개했다.

누리꾼들의 눈길을 끈 것은 몰라보게 달라진 통닭천사의 모습. 통닭천사는 최근 자신의 다이어트 과정을 공개하면서 현재 체중이 56kg이라고 밝혔다. 이전에 밝힌 78kg에서 약 22kg을 감량한 셈이다.

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다이어트에 성공하며 한층 달라진 비주얼을 자랑한 통닭천사는 아이돌 변신에 도전했다. 걸그룹을 연상시키는 콘셉트에 맞춰 스타일링부터 퍼포먼스까지 직접 소화하며 그동안 방송에서 보여줬던 친근한 모습과 또 다른 매력을 드러냈다.

앞서 통닭천사는 체중 감량 비결로 비만 치료제 위고비를 직접 언급해 화제를 모은 바 있다.

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지난 8월 유튜브 채널 '제일건강합니다'에 출연한 통닭천사는 살이 많이 빠졌다는 이야기가 나오자 "저는 위고비 했죠"라고 솔직하게 밝혔다. 그는 당시 위고비를 1년 넘게 사용했다고 설명하며 "한 달에 2~3kg씩" 감량했다고 말했다. 당시 통닭천사는 자신의 감량 폭을 "수치상으로 정말 20kg 빠졌을 것"이라고 밝혔다.

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운동을 병행한 다이어트는 아니었다. 당시 통닭천사는 운동을 거의 하지 않았다고 밝힌 그는 근육까지 함께 빠진 것 같다는 이야기에 "맞아. 근육이 없어요"라고 인정하기도 했다. 바쁜 일정 탓에 끼니 역시 규칙적으로 챙기지 못하고 배가 고프지 않으면 식사를 거르는 경우도 있었다고 털어놨다.

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통닭천사는 다이어트 과정에서 자궁근종 수술을 받은 사실도 공개했다. 통닭천사는 날렵해진 얼굴선과 확 달라진 분위기로 주목받았고 이번에는 아예 아이돌 데뷔 콘셉트까지 소화하며 새로운 변신에 나섰다.

한편 통닭천사는 웹툰 작가 출신 인기 유튜버 침착맨의 친동생으로 현재 유튜브 활동과 함께 라이프스타일 브랜드 '얼렁뚱땅 상점'을 운영하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com